Meteo, gran caldo anche in Europa: Spagna e Francia arrivano a 35°C

L'estate sta davvero arrivando: la calura estiva quest'anno ha deciso di presentarsi in anticipo non solo in Italia, dove si toccano temperature intorno ai 30°C, ma anche in Europa dove si sono anche superati i 40°C.

Afa e caldo estivo in Italia ed Europa: in Spagna si superano i 40°C

Caldo e temperature record in Italia ed Europa. L'arrivo dell’anticiclone ha investito buona parte dell'Europa accompagnato da masse d'aria calda di natura nord africana. Il passaggio dell'anticiclone, su buona parte del continente, ha portato gran caldo in diversi stati dell'Europa dove si sono toccate temperature tipicamente estive. Basti pensare che in Francia, Spagna e Germania è scoppiata di colpo l'estate nonostante sia ancora il mese di maggio.

La colonnina di mercurio ha toccato temperature da record in Spagna, in particolare a Badajoz dove si sono registrati più di 40°C. Anche in Francia si sono superati i 36-37°C con Parigi avvolta dalla calura. In Germania, invece, si sono misurati i primi 30°C e siamo solo a maggio! La situazione non tenderà a migliorare nei prossimi giorni visto che questa ondata di caldo anomalo proseguirà ancora.

Le correnti subtropicali portano l'estate in Europa

Questo anticipo di estate è legato al passaggio delle correnti subtropicali che hanno investito prima la penisola iberica e successivamente il resto dell'Europa centrale coinvolgendo in questo "caldo anomalo" Germania, Italia, Francia e in altri paesi d'Europa.

Nei prossimi giorni l'anticiclone continuerà il suo moto andando via via a schiacciarsi verso il basso e facendo confluire correnti d'aria fresca su buona parte dell'Europa, in particolare su Scozia, Scandinavia e nazioni baltiche. Attenzione questo passaggio d'aria fresca potrebbe essere solo passeggero, visto che le previsioni meteo delle prossime settimane segnalano una nuova ondata di calore africano con temperature che potrebbero superare i 40°C. L'Italia e l'Europa sono alle prese con un maggio tipicamente estivo, insomma, e potrebbe essere solo l'anticipo di un'estate davvero bollente!