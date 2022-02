Meteo weekend: torna il freddo, in attesa delle neve di San Valentino

Si preannuncia un weekend all'insegna del freddo in buona parte dell'Italia. Le previsioni meteo per sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022 segnalano un calo delle temperature con valori localmente sottozero nelle regioni del Nord.

Meteo fine settimana, 12 e 13 febbraio: sole, ma temperature in calo

Per il secondo fine settimana di Febbraio è prevista una debole perturbazione, la 3 del mese, con un conseguente calo delle temperature. L'arrivo di aria fredda, infatti, comporterà un calo termico delle temperature con valori più in linea con la stagione invernale. Un peggioramento delle condizioni climatiche è previsto per l'inizio della prossima settimana in concomitanza della Festa di San Valentino quando il nostro Paese sarà colpito da un'intensa perturbazione atlantica.

Le ultime previsioni meteo, infatti, parlano di pioggia e neve; una manna per le regioni del Nord da settimane colpite da un sos di siccità che sta gravando sui raccolti e sull'agricoltura. Il ritorno della pioggia, però, non sarà sufficiente a colmare il problema della siccità. Attesa anche la neve a quote collinari sulle regioni nord-occidentali. Ma come sarà il tempo per il weekend del 12 e 13 febbraio 2022?

Meteo weekend, le previsioni di sabato 12 e domenica 13 febbraio 2022

Per la giornata di sabato 12 febbraio 2022 le previsioni del tempo segnalano sole in buona parte delle regioni del Nord e centrali tirreniche fatta eccezione per la presenza di qualche nuvola in Piemonte ed Emilia Romagna. In Sardegna e basso Tirreno si prevede un'alternanza tra nubi e tempo soleggiato. Possibili piogge isolate fra Abruzzo, Molise e Puglia. Temperature massime in calo in buona parte dell'Italia ad eccezione delle regioni centrali tirreniche.

Domenica 13 febbraio 2022, invece, cielo nuvoloso in buona parte del Piemonte, Emilia Romagna e Centro-Sud. Al sud, in particolare in Sicilia, sono previsti dei rasserenamenti, mentre schiarite al Nord. La giornata potrebbe concludersi con un graduale peggioramento delle condizioni sia al Nord-Ovest che in Toscana. Anche per la giornata di domenica temperature in calo lungo tutto lo stivale con possibili valori sotto lo zero solo in alcune regioni del Nord.