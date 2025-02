Meteo weekend: le tendenze per il fine settimana con il Carnevale?

L'ultimo fine settimana di febbraio nel segno del bel tempo con sole e temperature in aumento lungo tutto lo stivale complice la rimonta dell'alta pressione. La massa d'aria gelida che ha fatto crollare le temperature nelle regioni del Nord si sta allontanando lasciando così spazio al ritorno di condizioni climatiche stabile. Scopriamo le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo: torna il bel tempo in Italia con qualche nuvola e sporadica pioggia

La massa d'aria fredda che ha colpito buona parte delle regioni settentrionali facendo scendere la colonnina di mercurio anche a 0° sta lasciando l'Italia diretta verso la Grecia e il Mediterraneo orientale dove è prevista una anomala ondata di freddo gelido. Nel nostro Paese, dopo essere stato lambito dall'aria fredda, torna il bel tempo con temperature in crescita complice l'alta pressione che si farà molto evidente tra venerdì 21 e sabato 22 febbraio. Attenzione: le previsioni meteo delineano anche la presenza di nuvole e qualche sporadica pioggia lungo il medio Tirreno e la Sicilia complice l'arrivo proprio nel fine settimana della perturbazione n.6 del mese.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 20 febbraio: sole e bel tempo al Nord dopo un veloce transito nelle prime ore del mattino di nuvole. Nelle restanti regioni cielo coperto con tendenza a parziali rasserenamenti nelle prime ore del pomeriggio in Toscana, Marche, Umbria, Sardegna e Puglia. Non si escludono delle deboli ed isolate piogge nelle prime ore del mattino tra bassa Toscana, Lazio e Campania, nel pomeriggio in Sicilia e Calabria. In aumento le temperature massime ad eccezione del Sud e Isole. Nella giornata di venerdì 21 febbraio ancora nuvole su Calabria, Sicilia e Sardegna dove non si escludono sporadiche piogge. Bel tempo con alternanza di sole e nuvole nel resto del paese con le nubi che si faranno insistenti dal pomeriggio in Liguria, Toscana e Friuli Venezia Giulia. Le temperature minime stabile, mentre le massime in crescita nei valori al Centro-Nord.

Meteo, che tempo farà nel weekend?

Le previsioni meteo per l'ultimo fine settimana di febbraio delineano la presenza dell'alta pressione che farà aumentare le temperature già da venerdì 21 febbraio con i valori che supereranno le medie del periodo nelle regioni del Nord e Sardegna. Nel weekend è previsto anche il passaggio di una debole perturbazione, la n.6 di febbraio, che porterà un aumento considerevole di nuvole in diverse regioni, in particolare in quelle di Nord-Ovest, Sardegna, settore intorno al Ligure e all’alto Tirreno. Non si escludono piogge brevi in Liguria, Toscana e nel Viterbese.

Anche nella giornata di domenica 22 febbraio l'alta pressione sarà l'indiscussa protagonista anche se qualche nuvola residua sarà ancora presente in Liguria e nelle zone di Nord-Est. In crescita le temperature sia nei valori minimi che massimi. La tendenza meteo per l'inizio della prossima settimana delinea un indebolimento dell’alta pressione da martedì. Sono ancora incerte le previsioni anche se non si esclude l'arrivo di nuovi sistemi nuvolosi lungo il Mediterraneo centrale e l’Italia. Come sempre vi invitiamo a seguirci per ulteriori dettagli ed aggiornamenti.