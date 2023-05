Meteo weekend: che tempo farà nei prossimi giorni?

L'Italia si prepara ad un weekend all'insegna del bel tempo dopo settimane di maltempo e allerte meteo. Non sono da escludere locali episodi di instabilità climatica, ma da venerdì 26 maggio si delinea sole e temperature in aumento. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, le previsioni del weekend: venerdì 26 e sabato 27 maggio

Il passaggio della perturbazione numero 7 del mese si è oramai concluso visto che la tempesta ha lasciato l'Italia diretta verso la Spagna settentrionale. A partire da venerdì 26 maggio è previsto un miglioramento generale del tempo complice un rialzo della pressione al suolo che garantirà bel tempo, sole e temperature in aumento. L'alta pressione non occuperà tutta la penisola, quindi potrebbero verificarsi sporadici casi di piogge e rovesci in alcune zone montuose, nelle pianure del Nord e il settore del medio e basso versante tirrenico. Ancora incerta la tendenza meteo, anche se possiamo anticiparvi che i prossimi giorni saranno un anticipo d'estate con temperature al di sopra dei valori del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domani, venerdì 26 maggio 2023: cielo inizialmente sereno o poco nuvoloso da Nord a Sud. Durante le prime ore del pomeriggio non si escludono rovesci o isolati temporali su Alpi orientali, Lazio centro-meridionale, Campania, Basilicata, Golfo di Taranto, Calabria e Isole maggiori. In tarda serata o durante la notte un clima instabile potrebbe presentarsi anche in Trentino Alto Adige, Friuli, Veneto, Lombardia orientale e nord dell’Emilia. Le temperature massime in aumento con picchi di anche 30°. Nella giornata di sabato 27 maggio ancora sporadici rovesci sulla val padana centrale e sulla Lombardia. Possibili acquazzoni o temporali isolati anche su Alpi, Prealpi, Appennino settentrionale e meridionale, zone interne della Sardegna e Sicilia orientale basso Lazio, Campania e Calabria tirrenica. Nel resto del paese bel tempo con sole e temperature miti. Clima perlopiù estivo lungo lo stivale con valori compresi tra i 28-29°.

Meteo, la tendenza di fine maggio: clima instabile e piogge

Ma come sarà il tempo negli ultimi giorni di maggio? Dopo un weekend climaticamente meno instabile con rovesci e temporali perlopiù concentrati su Appennino meridionale, zone interne delle Isole nel pomeriggio, gli ultimi giorni di maggio saranno segnati dall'assenza dell'alta pressione. Si preannuncia quindi una fase climatica anche variabile e instabile con alta possibilità di temporali e rovesci.

Le previsioni meteo dei prossimi giorni delineano una situazione climatica uguale a quella vissuta negli ultimi giorni con un meteo instabile segnato da temporali e rovesci che si faranno sentire soprattutto nel pomeriggio e serata sulle Alpi, ma anche in Pianura Padana e al Centro-sud. Le temperature in aumento con valori compresi tra i 27-28°.