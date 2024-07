Meteo weekend (6-7 luglio), temperature in aumento su tutta Italia

L'alta pressione ritorna protagonista in Italia con il ripristino di condizioni climatiche di stampo estivo. Sole e caldo in aumento da Nord a Sud anche se non si escludono rapidi ed isolati rovesci nelle regioni settentrionali per il passaggio di una nuova perturbazione. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, le previsioni del weekend: torna il caldo in Italia

Tempo bello e soleggiato in gran parte d'Italia grazie alla rimonta dell'alta pressione che nelle prossime ore farà registrare anche un aumento delle temperature che torneranno, quasi ovunque, su valori in linea con il periodo. Nelle regioni del Centro Sud l'alta pressione garantirà caldo e sole, mentre al Nord è previsto il passaggio di una nuova perturbazione, la n. 3 di luglio, che favorirà un clima instabile e variabile con il rischio di piogge. La prossima settimana l'alta pressione sarà ancora l'indiscussa protagonista grazie anche alla presenza di una massa d'aria calda proveniente dal deserto del Sahara che darà vita ad una forte ed intensa ondata di caldo con temperature che supereranno quasi ovunque i 35° con picchi di oltre 40° al Centro-Sud.

Ma entriamo nei dettagli con venerdì 5 luglio: bel tempo lungo tutto lo stivale con qualche possibile annuvolamento solo su Alpi, Piemonte e zone appenniniche. In aumento le temperature con valori compresi tra 27-33°. Nella giornata di sabato 6 luglio nuvole sull’Arco Alpino e in gran parte del Nord-Ovest, con il rischio di piogge sulle Alpi occidentali in estensione con il passare delle ore a tutto il settore centro-occidentale dell’arco alpino. Nel resto del paese sole e caldo con temperature in crescita con picchi di calore al Sud e Isole.

Meteo, da domenica torna il maltempo?

Le previsioni meteo per la prima domenica di luglio, giorno 7, delineano il ritorno di piogge e maltempo nelle regioni del Nord lambite dal passaggio della perturbazione n 3 del mese. La giornata si preannuncia climaticamente instabile con il rischio di temporali e rovesci su Piemonte, Liguria, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli e marginalmente anche in Emilia Romagna. Non si escludono fenomeni intensi come nubifragi e grandinate. Nel resto del paese, invece, l'alta pressione continuerà a garantire sole e caldo con temperature bollenti.

La prossima settimana si delinea ancora la presenza dell'anticiclone africano con un clima caldo e stabile anche nelle regioni del Nord. In particolare da domenica le temperature cominceranno a salire nelle regioni del Centro Sud ed Isole per la presenza di una massa d'aria calda con picchi che sfioreranno anche i 35-36 gradi.

E' il preludio di una nuova ondata di calore, la quarta dell’estate 2024, che ci accompagnerà per quasi tutta la prossima settimana con l'aumento di temperature che ovunque sfioreranno i 35° con picchi anche di 40° al Sud e Isole. Uno stop all’ondata di calore potrebbe arrivare nel corso del weekend 13-14 luglio, dapprima nelle regioni Centro-Nord per l'arrivo di un nuovo fronte atlantico, ma è ancora presto per dirlo. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.