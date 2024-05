Meteo, weekend soleggiato o con l'ombrello? Le ultime tendenze per il fine settimana

Dopo una situazione meteo che ha visto l'Italia divisa in due, con sole e temperature sopra la media al Sud e forti temporali al Nord, con danni e disagi, quale sarà la situazione per il weekend ormai alle porte? Ecco le ultime tendenze.

Meteo, fine settimana: arrivano le piogge anche al Sud

La perturbazione numero 5 del mese, che nelle ultime 24 ore ha interessato il Nord, causando frane, smottamenti e allagamenti in Lombardia e in Veneto, si allontana dall'Italia, regalando una tregua per venerdì 17 maggio.

Si tratterà tuttavia di una pausa temporanea, perché già a partire dalla giornata di sabato 18 maggio, una nuova perturbazione - la numero 6 - interesserà il nostro Paese portando un po' di piogge sparse e intermittenti al Sud e sulla Sicilia, fino a ieri "baciate" dal Sole.

Contemporaneamente al Nord farà "capolino" la perturbazione numero 7 di maggio, portando con sé rovesci o temporali che non interesseranno solo i settori montuosi alpini, ma localmente anche sulle pianure tra il Piemonte e la Lombardia occidentale.

Meteo weekend, domenica con tempo instabile

Le attuali tendenze meteo vedono - per la giornata di domenica 19 maggio - l'arrivo di una nuova perturbazione, la numero 8 del mese che, secondo gli ultimi aggiornamenti, farà sentire i suoi effetti soprattutto al Centro-Sud.

L'area di alta pressione in grado di stabilizzare l'atmosfera e garantire tempo asciutto e soleggiato sembra mantenersi ancora assente dall'Italia e quello che ci attende sarà un fine settimana che vedrà un tempo instabile. Per quanto riguarda le temperature invece, non sono previste grandi variazioni e il clima resterà nel complesso gradevole e in generale sopra la norma, anche grazie alla presenza di venti che - salvo locali rinforzi da sud sui mari del Centro-Sud - si presenteranno perlopiù deboli.