Meteo weekend: settembre inizia con tempo stabile e temperature sopra la media

Al via il mese di settembre con un clima stabile e caldo complice la presenza dell'anticiclone africano che nelle prossime ore è destinato ad intensificarsi garantendo bel tempo e temperature in aumento.

Meteo, settembre inizia nel segno dell'anticiclone africano

Bel tempo soleggiato in buona parte del paese nel primo fine settimana di settembre. Caldo ed afa con temperature ben superiori alla media del periodo con valori intorno ai 30° e picchi di anche 34-35 gradi nelle regioni del Nord, Sud e sulla Sicilia, mentre si sfioreranno i 36-38 nelle regioni del Centro e sulla Sardegna che si confermano le zone più roventi.

Da domenica 1 settembre è prevista la prima tregua dal grande caldo per l'arrivo di piogge e temporali lungo il settore alpino occidentale e in Valle d’Aosta. La prima perturbazione di settembre, in avvicinamento dall’Europa occidentale, si farà sentire in buona parte del paese andando così ad indebolire leggermente e temporaneamente il campo anticiclonico sub-tropicale.

Meteo, a settembre caldo ed afa con anomalia termica

Ancora incerta l'evoluzione della perturbazione numero 1 di settembre, anche se le previsioni meteo delineano tra lunedì 2 e martedì 3 settembre un incremento dell’instabilità atmosferica attorno ai rilievi, sia alpini che appenninici, e in Sardegna. Attenzione: si tratta di una fase passeggera e transitoria, visto che nei primi dieci giorni di settembre è previsto il rinforzo dell'alta pressione e dell'anticiclone africano con il ritorno del caldo.

Una nuova ed intensa ondata di calore, infatti, è in arrivo negli ultimi giorni di agosto e potrebbe perdurare fino al 7-8 settembre con una anomalia termica notevole di circa 10 gradi in più rispetto alla media stagionale. Che dire: l'autunno meteorologico debutterà con l’estate africana a pieno regime e con temperature ben superiori a 35 gradi.