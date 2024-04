Meteo weekend (27-28 aprile): le previsioni per l'ultimo fine settimana di aprile 2024

Clima instabile e variabile in Italia con nuvole e piogge da Nord a Sud e temperature di stampo invernale. Tutto cambia nell'ultimo fine settimana di aprile con il ritorno del sole e un rialzo termico. Ecco le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Meteo Italia, le previsioni del weekend del 25 aprile

Il lungo Ponte partito con il 25 aprile 2024 prosegue in Italia all’insegna della variabilità con un clima gradualmente più mite. Dopo una settimana di freddo e gelo con temperature di stampo invernale e valori di anche -10° rispetto alla media del periodo, l'ultimo fine settimana di aprile segna il ritorno di un clima più caldo complice una modifica della circolazione atmosferica che determinerà l'afflusso di masse d’aria più calde.



Il rialzo termico si farà sentire soprattutto da domenica 28 aprile 2024 con un aumento delle temperature e picchi di anche 25° al Centro-Sud. Nelle prossime ore è previsto il passaggio di due perturbazioni, la n.8 e n.9 di aprile, con una alternanza di sole e nuvole e il rischio di piogge che si faranno sentire nel weekend tra le zone di Nord-Ovest, Nord-Est e Centro.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 26 aprile 2024: tempo variabile in buona parte del paese. Nelle prime ore del mattino piogge isolate Nord-Ovest, nelle Marche e in Campania, mentre dal pomeriggio fenomeni temporaleschi sono attesi al Centro-Nord, Sardegna, Campania e Puglia. Non si escludono nevicate intorno ai 1300-1500 metri sulle Alpi.

Nella giornata di sabato 27 aprile 2024 tempo soleggiato su Abruzzo, Molise, basso Lazio, regioni meridionali e isole maggiori, mentre qualche annuvolamento è previsto in Sardegna. Cielo nuvoloso nelle restanti regioni dove non si escludono piogge e rovesci come in Emilia Romagna, rilievi del Nord-Est e Appennino Umbro-Marchigiano. Ancora neve fin verso i 1700 metri sulle Alpi. In aumento le temperature, in particolare al Centro-Sud con la colonnina di mercurio che sfiorerà i 23-24° in Sicilia e Sardegna.

Meteo, la tendenza degli ultimi giorni di aprile in Italia

L'ultimo fine settimana di aprile, sabato 27 e domenica 28, il clima si farà più mite complice l'afflusso di venti caldi di Scirocco che si faranno sentire particolarmente nelle regioni del Sud con un aumento delle temperature che si porteranno verso valori diffusamente intorno alla media stagionale. Il rialzo termico sarà meno sensibile nelle regioni del Nord e Nord-Ovest dove continuerà ad esserci un clima più freddo.

Da domenica 28 aprile cambia tutto: bel tempo e sole lungo tutto lo stivale ad eccezione delle regioni di Nord-Ovest. Le previsioni meteo, infatti, delineano piogge su Piemonte e Ponente Ligure, ma ancora neve oltre i 2.000 metri. La situazione dovrebbe migliorare nel pomeriggio con un attenuarsi delle piogge e un aumento delle temperature che si farà importante nelle regioni del Sud ed Isole dove la colonnina di mercurio raggiungerà anche i 25°.

L'inizio della prossima settimana è all'insegna del bel tempo con sole in buona parte d'Italia, mentre tra martedì 30 aprile e il Primo Maggio è previsto il passaggio di un flusso instabile di correnti meridionali che potrebbe riportare nuovamente il maltempo. Seguiteci per ulteriori aggiornamenti.