Meteo weekend, le previsioni per il fine settimana: tra maltempo al Sud e sole al Nord

Una nuova ondata di maltempo è in arrivo nelle regioni del Sud Italia interessate da violenti fenomeni temporaleschi con il rischio di nubifragi e venti a 100 km/h. Dopo una breve tregua, nella notte tra giovedì 16 e vener 17 gennaio è previsto un peggioramento del clima in particolare al Sud ed Isole per l'avvicinarsi della tempesta Gabri. Ecco le previsioni dei prossimi giorni e del weekend.

Meteo, piogge e temporali al Sud, freddo e gelo al Nord

E' in arrivo tra venerdì 17 e sabato 18 gennaio 2025 una violenta perturbazione sulle regioni del Sud, Sicilia e Sardegna. Si tratta di un ciclone pronto a travolgere la zona meridionale dell'Italia con fenomeni temporaleschi intensi e importanti criticità in particolare in Calabria, Sicilia e Sardegna dove sono previsti accumuli importanti di pioggia, ma anche venti molto forti che sfioreranno i 100 km/h. Anche domenica 19 gennaio maltempo e criticità nelle regioni del Sud, mentre il Nord sarà risparmiato da questa nuova perturbazione visto che sono previste solo nuvole, nebbie e neve. Nonostante il maltempo, le temperature sono in aumento con valori vicini alla norma in tutta Italia.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 16 gennaio: bel tempo con sole al Nord dalla Valle d’Aosta all'Alto Piemonte, dalla Lombardia alle Venezie. Nuvole nel resto d'Italia con il rischio di piogge in Calabria, Sicilia e Sardegna e possibili nevicate oltre i 1000 metri. Non si escludono rovesci isolati anche su Alpi Marittime e Appennino Emiliano, con deboli nevicate oltre 500 metri. Le temperature massime in calo all’estremo Nord-Ovest, mentre in aumento nel resto del paese. Venerdì 17 gennaio bel tempo ancora al Nord, ma anche in Toscana, Umbria e Lazio. Cielo da nuvoloso a coperto nel resto d'Italia con una forte ondata di maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna dove si presenta il rischio di nubifragi nei settori orientali delle Isole e nella Calabria ionica. Attenzione il maltempo potrebbe spingersi anche verso la Basilicata. In aumento le temperature nei valori minimi, mentre stabili le massime.

Che tempo farà nel weekend? Le tendenze meteo

Le previsioni per il fine settimane sono all'insegna del maltempo con piogge e temporali nelle regioni del Centro-Sud e Isole per la presenza di un intenso vortice ciclonico. Da sabato 18 gennaio la circolazione ciclonica condizionerà condizionare ancora il clima in Sicilia, Sardegna e tutte le regioni centro-meridionali. In particolare piogge e rovesci, anche intensi, sono previsti nelle prime ore del mattino in Sardegna, Calabria ionica, Basilicata, sud della Puglia, ma anche Campania e Sicilia. Il maltempo successivamente raggiungerà anche i settori orientali della Sardegna, Puglia, Molise e Abruzzo con occasionali temporali anche sulla Sicilia e la Calabria.

Non si esclude la neve sull’Appennino abruzzese e molisano ma intorno ai 1.400 metri. Stabili, invece, le condizioni meteo al Nord con cielo sereno e soleggiato. Previsto anche un aumento delle temperature. Da domenica 19 gennaio è previsto un aumento della nuvolosità anche al Nord, ma senza piogge. Ancora in crescita le temperature nelle regioni centrali e in Campania, mentre in lieve calo al Nord. Come sempre vi invitiamo a seguirci per ricevere informazioni ed aggiornamenti in tempo reale.