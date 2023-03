Meteo, fine settimana con possibili precipitazioni e temperature in aumento

L'Italia è alle prese con una nuova perturbazione atlantica che vedrà i suoi effetti principalmente nelle regioni tirreniche con piogge e precipitazioni. Nel fine settimana caldo e temperature primaverili al Sud dove si toccano anche picchi di 20°. Ecco le previsioni meteo.

Meteo Italia, in arrivo una veloce perturbazione atlantica

Il secondo fine settimana di marzo è segnato dall'arrivo di una veloce perturbazione atlantica, la n.4 del mese, che porterà una breve fase instabile con piogge e rovesci in molte regioni e in particolare su quelle tirreniche. Nonostante il passaggio della perturbazione, non sono previste piogge o nevicate di rilievo in gran parte del Nord ancora alle prese con l'allarme siccità. Per il weekend clima più stabile con bel tempo, sole e temperature in aumento che toccheranno anche i 20° al Nord, Sud e Isole.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 10 marzo: nuvole e piogge sparse nelle zone interne del Centro-Sud. Annuvolamenti sparsi con basso rischio di piogge in Sardegna, Sicilia e coste adriatiche centro-meridionali. Brevi ed isolati rovesci, invece, previsti anche al Nord nelle prime ore del mattino con la quota neve sulle Alpi oltre i 1500-1600 metri. Le temperature in lieve calo ovunque, ma sempre oltre la media del periodo.

Meteo weekend, le previsioni di sabato 11 e domenica 12 marzo

Come sarà il meteo nel fine settimana? Nella giornata di sabato 11 marzo cielo perlopiù nuvoloso al Nord e sulle Alpi dove sono previste veloci perturbazioni anche di tipo nevoso intorno ai 1700-2000 metri tra Piemonte e Valle d’Aosta. Annuvolamenti anche al Centro-Sud dove, non sono da escludere, deboli piogge in Calabria. Le temperature si confermano superiori alla media del periodo con valori quasi primaverili e picchi di 20-22°.

Domenica 12 marzo è previsto l'arrivo della coda di un fronte freddo in discesa dall’Europa centrale verso la Penisola balcanica che interesserà debolmente le regioni centrali e meridionali dove è previsto un clima instabile con nuvole e possibili piogge nelle aree interne del basso Lazio e Campania, ma anche Calabria e Sicilia nord-orientale. In controtendenza al Nord, Toscana, Umbria, Marche e Sardegna previsto bel tempo con sole e temperature in leggero calo. Ancora incerta la tendenza meteo della prossima settimana, anche se è prevista l'arrivo di una nuova perturbazione atlantica, la numero 6 del mese, tra lunedì e martedì che porterà piogge e precipitazioni al Centro-Nord, Sud e la Sicilia.