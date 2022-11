Meteo, nel weekend attese piogge intense e temporali, con temperature in diminuzione

Un fine settimana piovoso e ventoso in buona parte del paese. Da domenica la situazione peggiorerà ancora complice l'arrivo di aria ancora più fredda e di abbondanti nevicate sulle Alpi ed Appennino Settentrionale. Ecco le previsioni del weekend.

Meteo weekend, piogge diffuse e temperature in calo

L'inverno è oramai alle porte e la conferma arriva dalle previsioni meteo che delineano un weekend tipicamente invernale con pioggia, freddo e neve. Da domenica 20 novembre la situazione peggiorerà per l'afflusso di aria più fredda che si farà sentire sulle regioni centro-settentrionali. I prossimi giorni saranno all'insegna di turbolenza con un clima piovoso e molto ventoso con maltempo, pioggia, freddo e il ritorno di neve abbondante sulle Alpi ed Appennino settentrionale. A partire da questa notte è previsto anche l'arrivo della perturbazione n.7 del mese che interesserà dapprima la Sardegna per poi spostarsi verso il Centro-Sud e l'Emilia Romagna. Nelle prossime ore la pioggia raggiungerà anche il Sud e la Sicilia con il nord "immune" per poco.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 19 novembre: tempo perlopiù soleggiato sulle regioni alpine centro-occidentali, Piemonte e Lombardia nord-occidentale. Nel resto d'Italia, invece, annuvolamenti e tempo incerto con rovesci e temporali attesi in Emilia orientale, Romagna, le regioni centrali, Campania, nord della Puglia e alta Calabria tirrenica e Sardegna. Le temperature subiranno un brusco calo dapprima nelle regioni del Centro-Nord per poi abbassarsi anche al Nord. Domenica 20 novembre, invece, al Nord è previsto bel tempo con possibili banchi di nebbia solo sulla bassa val padana. Nelle regioni centrali nuvole e tempo incerto, mentre al Sud e Isole previsti temporali anche localmente intensi. Le temperature minime in sensibile calo in particolare al Nord, mentre le massime subiranno una diminuzione da Nord a Sud.

Meteo, la tendenza dei giorni successivi

Come sarà il tempo nei giorni successivi? La penultima settimana di novembre inizia bene: lunedì 21 novembre tempo perlopiù soleggiato con un aumento della nuvolosità che interesserà Nord-Ovest, in Toscana e in Sardegna. Piogge e rovesci, di entità deboli, sono attesi in Sardegna occidentale, Liguria di levante, nord-ovest della Toscana e Alpi occidentali, nord ovest della Lombardia, Calabria tirrenica e nord della Sicilia. Nel resto del paese cielo sereno o poco nuvoloso con le temperature che segneranno un calo con valori inferiori ai 10 gradi al Centro-Nord.

Con l'arrivo della sera la situazione climatica peggiorerà in buona parte del paese complice l'arrivo di un'intensa perturbazione atlantica prevista nella notte tra lunedì 21 e martedì 22 novembre. Maltempo e freddo sono previsti nelle regioni settentrionali, ma anche in Sardegna e medio Tirreno con molte regioni a rischio nubifragi. Non solo, la perturbazione sarà accompagnata anche da fortissime raffiche di vento che supereranno in alcuni casi anche i 100 km/H. Una giornata critica dal punto di vista meteorologico con una serie di allerte meteo da tenere sotto controllo. Da mercoledì 23 novembre è previsto un miglioramento grazie all'allontanamento della perturbazione verso i Balcani.