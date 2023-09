Meteo, weekend di piena estate. Che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

Clima estivo in Italia con caldo anomalo e temperature al di sopra della media del periodo. Un settembre di piena estate destinato a durare ancora a lungo. Ecco le previsioni meteo per il fine settimana e i prossimi giorni.

Meteo Italia, fine settimana estivo da Nord a Sud in Italia

Dopo il passaggio del ciclone tempo in miglioramento nelle regioni del Sud dove il secondo weekend di settembre si apre all'insegna del bel tempo con clima caldo e temperature tipicamente estive. L'espansione dell'anticiclone africano, posizionato da giorni su gran parte dell’Europa, è diretto verso l'Italia portando una anomala ondata di caldo con temperature fino a 8-10 gradi sopra la media del periodo. Previsto un generale rialzo termico lungo tutto lo stivale con il ritorno del caldo da Nord e Sud con temperature intorno ai 30° e picchi di anche 34-35° fra domenica e i prossimi giorni in cui è previsto il picco di questa anomala ondata di calore.

Anche la nuova settimana di settembre sarà all'insegna del caldo con un possibile indebolimento dell'anticiclone sull’Europa meridionale. In Italia persisterà una fase di bel tempo soleggiato con caldo e temperature miti con il rischio di qualche veloce annuvolamento solo nelle regioni del Nord. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, sabato 9 settembre: nuvole sparse tra Calabria e Sicilia dove non si esclude il rischio di brevi e isolati rovesci. Nel resto del paese bel tempo con sole e qualche rapido annuvolamento sulle Alpi centrali e sull’Appennino meridionale. Temperature in aumento ovunque con massime intorno ai 30° da Nord e Sud e punte di anche 32-33°.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni e settimana in Italia

Per domenica 10 settembre ancora bel tempo con sole in buona parte del paese. La sola eccezione fra Sicilia e Calabria dove sono previste delle modeste nuvole che potrebbero interessare anche l’arco alpino. Stabili le temperature e in alcuni casi ancora in aumento con valori medi compresi tra 28-33° e picchi di anche 34° sul versante tirrenico e in Sardegna. Per i prossimi giorni la tendenza meteo è chiara: sole e bel tempo da Nord a Sud con temperature estive.

Da martedì 12 settembre è previsto un indebolimento dell'alta pressione nelle regioni del Nord Italia con il ritorno di un clima instabile e variabile. Annuvolamenti sparsi, infatti, sono previsti nelle regioni di Nord-ovest dove non si esclude il rischio di piogge e rovesci in Piemonte e Lombardia. Mercoledì 13 settembre, invece, è previsto il passaggio di una debole perturbazione atlantica diretta verso le regioni del Nord Italia con il rischio di nuovi fenomeni temporaleschi e un calo delle temperature.