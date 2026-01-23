Meteo per il weekend: neve e pioggia sull'Italia, ecco dove

FacebookInstagramXWhatsApp

Un fine settimana all'insegna del freddo in Italia con piogge e anche nevicate a quote basse.
23 Gennaio 2026 - ore 11:28
La tregua dal maltempo in Italia è durata quanto un gatto in tangenziale, visto che nel fine settimana è previsto un nuovo peggioramento del clima. Con l'arrivo di una nuova perturbazione tornano piogge e freddo da Nord a Sud. Le previsioni meteo.

Meteo, freddo e piogge in Italia nell'ultimo weekend di gennaio 2026

Nella giornata di oggi - venerdì 23 gennaio 2026 - arriva la perturbazione atlantica n.9 in Italia portando un diffuso peggioramento del clima dapprima nelle regioni del Centro-Nord e successivamente anche al Sud. Piogge e temporali, ma anche nevicate fino a bassa quota sui rilievi del Nord e su alcuni settori della Pianura Padana Occidentale.

Da sabato 24 gennaio 2026, invece, è previsto il passaggio di un'altra intensa perturbazione, la n.10 del mese, che interesserà gran parte del Paese con fenomeni temporaleschi intensi ed abbondanti e neve a bassa quota.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, venerdì 23 gennaio 2026: nuvole da Nord a Sud con qualche schiarita al Sud e lungo medio versante adriatico. Nelle prime ore del mattino piogge deboli e isolate su Liguria, Bassa Lombardia, Emilia, Toscana e nord della Sardegna, mentre dal pomeriggio il maltempo si farà sentire anche sulle regioni di Nord-Ovest, Veneto, Emilia, Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Campania e Sardegna.

Torna anche la neve sull’Appennino Settentrionale oltre 800-1200 metri e a quote collinari sui rilievi del Nord. Calano le temperature nelle regioni del Nord, mentre in crescita nel medio versante adriatico e in gran parte del Sud.

Sabato 24 gennaio 2026 ancora piogge sull'estremo Nord-Est e neve sulle Alpi intorno ai 1000 metri. Il maltempo interesserà anche diverse regioni: dalle Marche alla Campania fino alla Sardegna, mentre in serata è previsto un peggioramento generale anche nelle zone di Nord-Ovest, Emilia Romagna, regioni tirreniche e Sicilia occidentale. Nevicate anche a bassa quota in Piemonte fino a 300-400 metri.

Meteo, la tendenza dei prossimi giorni in Italia

Le previsioni meteo per la giornata di domenica 25 gennaio 2026 e l'inizio della prossima settimana delineano una circolazione di bassa pressione che favorirà un temporaneo rialzo delle temperature, in particolare nelle regioni del Sud. Nel resto d'Italia, invece, sono previsti valori nella norma.

Nel dettaglio: domenica 25 gennaio 2026 nuvole sparse lungo tutto lo stivale con schiarite nel corso della giornate sul Nord-Ovest. Piogge diffuse su Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, nord del Piemonte e con il passare delle ore anche su Campania, Sicilia, Abruzzo, Molise, Puglia e Sardegna. Ancora neve sulle Alpi orientali sopra 1000-1200, ma anche sopra 900-1000 metri in Campania, sulla Sicilia occidentale e sul Nord-Ovest della Sardegna.

Nella giornata di lunedì 26 gennaio 2026 arriva il primo miglioramento al Nord, mentre ancora maltempo con fenomeni temporaleschi diffusi sulle regioni del Centro- Sud, in particolare Sicilia e Sardegna. Prevista la neve sopra 900-1200 metri. Dal punto di vista termico è previsto un calo delle temperature nelle regioni del Sud, in Sardegna e nel Nord-Est.

Da martedì 27 gennaio 2026 clima in miglioramento al Centro-Sud, mentre entro fine della giornata il maltempo interesserà le regioni di Nord-Ovest.

