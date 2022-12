Meteo fine settimana: ancora sole e temperature miti per il giorno di Natale?

Il conto alla rovescia con la festa più attesa e suggestiva dell'anno è già iniziato ed è inevitabile chiedersi come sarà il tempo per Natale. Avremmo un 25 dicembre all'insegna del sole o prevarrà il cattivo tempo? Ecco la tendenza meteo attuale per il weekend di Natale.

Fine settimana di Natale 2022 all'insegna del bel tempo

Il campo di alta pressione che si estende sul Mediterraneo è destinato ad accompagnarci almeno fino a Natale. Dopo il rapido passaggio di un fronte instabile debole - che interesserà soprattutto la Toscana, l'Emilia Romagna e la Liguria e porterà a qualche isolato rovescio nelle giornate di domani e giovedì - sarà il sole a tornare protagonista della scena. Dopo la perturbazione atlantica che raggiungerà il nostro Paese nella giornata del solstizio d'inverno quindi, sarà di nuovo il sole protagonista.

Natale con condizioni meteo stabili soprattutto al Centro Sud dove sono previste temperature ben al di sopra delle medie di periodo, con i termometri che in Sicilia potrebbero arrivare a sfiorare e superare i 20 gradi. Più grigio si presenterà invece il cielo sulla Pianura Padana, sulla Liguria e sulle regioni del versante tirrenico della Penisola, dove non si escludono fenomeni di foschia e nuvolosità anche estese che comunque non dovrebbero dare origine a precipitazioni significative.

Anticiclone di Natale, quanto durerà?

Come già accaduto lo scorso anno, anche in questi giorni avremmo l'anticiclone di Natale che porterà - durante le feste natalizie - temperature miti e gradevoli, con termometri di 7/8 gradi sopra alla media di periodo.

È ancora presto per dire se il clima gradevole ci accompagnerà per tutte le feste, o se piuttosto dovremmo fare i conti con nuove perturbazioni che "bagneranno" le giornate che vanno da Santo Stefano alla Befana, anche se le tendenze attuali mostrano che l'anticiclone potrebbe rimanere protagonista per diversi giorni. Vi invitiamo a seguirci per rimanere aggiornati sull'evoluzione meteo.