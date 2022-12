Il solstizio d'inverno - conosciuto anche come giorno più corto dell'anno - si verifica nel momento in cui un emisfero è inclinato il più lontano possibile dal Sole. Nello stesso momento l'altro emisfero si trova nel punto più vicino, ed è per questo che il solstizio d'inverno nell'emisfero boreale coincide con il solstizio d'estate in quello australe. Ma quand'è che ciò accadrà quest'anno 2022? Scopriamolo insieme.

Solstizio d'inverno 2022, quando si verifica?

La data in cui si verifica il passaggio all'inverno astronomico non è la stessa ogni anno, e può anche essere che si verifichi il 22 dicembre, come accadrà ad esempio nel 2023. È quindi lecito chiedersi "quando sarà il solstizio d'inverno 2022?"

Quest'anno il solstizio d'inverno nell'emisfero boreale sarà mercoledì 21 dicembre alle 22.47. Sarà in quel momento che l'emisfero settentrionale si troverà nel punto più lontano dal Sole, segnando l'inizio ufficiale dell'inverno astronomico.

Il prossimo mercoledì quindi avremo la notte più lunga dell'anno, e di conseguenza il giorno con il minor numero di ore di luce, in cui il Sole illuminerà il cielo solo per 9 ore e 7 minuti. Contrariamente a quanto si crede infatti, non è la festa di Santa Lucia, ovvero il 13 dicembre, il giorno più corto che ci sia, anche se la differenza è davvero minima.

Con il solstizio d'inverno si entra ufficialmente della stagione astronomica più fredda, quella in cui l'emisfero settentrionale in cui ci troviamo è “piegato” in modo da trovarsi più lontano dal Sole, e viene così colpito dai raggi solari in modo obliquo, che gli permettono di ricevere meno calore.

Significato del termine "solstizio"

Il termine "solstizio" deriva dal latino solstitium composta dalla parola sol che significa "sole", e stitium, che significa "fermo". Quindi solstizio sta a indicare il giorno in cui la stella sembra apparentemente fermarsi nel cielo, nel suo punto più meridionale.