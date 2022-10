Meteo weekend: anticiclone in indebolimento, arriva qualche pioggia. Ecco dove

L'alta pressione che ci ha tenuto compagnia per buona parte della settimana tenderà a indebolirsi con l'approssimarsi del secondo fine settimana d'ottobre, permettendo l'arrivo di una corrente d'aria umida. Temperature in calo al Nord da domenica.

L'anticiclone si indebolisce nel fine settimana

Sul finire della settimana l'alta pressione inizierà a mostrare segni di cedimento. Il flusso atlantico - che in questi giorni ha imperversato nell'Europa del Nord - si dirigerà a partire dalla giornata di sabato verso il nostro Paese portando annuvolamenti e infiltrazioni di correnti umide e instabili.

Sabato 8 ottobre all'insegna dell'instabilità

Saranno le regioni meridionali le prime a fare i conti con banchi nuvolosi ad alta quota. Un aumento sensibile della nuvolosità interesserà anche la Sardegna, il Nord Ovest e le Alpi, dove non si escludono brevi piovaschi a partire dalle ore pomeridiane che nelle ore serali potranno interessare anche la Sardegna.

Non si registreranno variazioni significative nelle temperature, che resteranno con valori ben al di sopra delle medie di periodo in tutte le regioni. Venti quasi ovunque deboli, salvo locali rinforzi da sud-est sui mari a sud e a est della Sardegna. Mari in generale calmi o poco mossi.

Domenica 9 ottobre, nuvolosità in aumento

Stando agli ultimi aggiornamenti la giornata di domenica dovrebbe vedere un aumento della nuvolosità soprattutto al Nord e in Sardegna. Il debole fronte tenderà a sfilare verso Est e un campo di alta pressione cercherà di rimontare dall'Europa sud-occidentale diretto verso il Centro Europa. Un flusso orientale al seguito del fronte potrebbe portare a una fase di instabilità sulla Val Padana e su tratti dell'Adriatico, con qualche debole e locale precipitazione su Emilia, Nord-ovest e Sardegna. Sulle altre zone la giornata dovrebbe presentarsi perlopiù soleggiata. Le temperature massime vedranno un lieve abbassamento dei valori al Nord, mentre sul resto del Paese non si registrano variazioni e il clima continuerà a essere mite e piacevole.

Previsioni Meteo inizio settimana

Le proiezioni attuali mostrano un'evoluzione per l'inizio della prossima settimana ancora incerta. La formazione di una circolazione di bassa pressione sul Mar Tirreno potrebbe determinare un graduale peggioramento sulle regioni del Centro Sud e sulle Isole. Continuate a seguirci per rimanere aggiornati.