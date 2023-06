Meteo weekend in Italia: le previsioni da domenica

Con la fine del mese di giugno termina la prima grande ondata di caldo della stagione estiva. Il passaggio dell'anticiclone nord-africano sta lasciando la penisola diretto verso la Penisola Iberica. Intanto l'Italia deve fare i conti con l'arrivo della perturbazione n.5 di giugno. Scopriamo le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, l'anticiclone nord africano rimpiazzato dalla perturbazione n.5

In queste ore sta per concludersi la prima ondata di calore 2023. L'Anticiclone africano si allontana verso le regioni del Sud Italia per poi dirigersi verso la Spagna lasciando spazio al ritorno del maltempo. E' previsto l'arrivo della perturbazione n.5 del mese che interessa prima le regioni del Nord e poi quelle del Sud.

L'ultimo fine settimana di giugno termina con un caldo più sopportabile grazie ad una maggiore ventilazione e un clima instabile e variabile. La prossima settimana, che segna l'ingresso nel mese di luglio, sarà all'insegna del bel tempo con sole e temperature miti complice l'arrivo dell’Anticiclone delle Azzorre.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di domenica 25 giugno 2023: clima instabile e variabile al Sud con un cielo nuvoloso sin dalle prime ore del mattino. Non si escludono possibili piogge e rovesci nelle zone interne del Sud e Calabria. Nel resto del paese bel tempo con sole e qualche rapido annuvolamento. Le temperature in calo al Sud, mentre le massime nelle regioni del Centro-Nord subiranno un lieve aumento. I valori restano al di sotto dei 30-31°.

Meteo, le previsioni dei prossimi giorni: arriva l'Anticiclone delle Azzorre

Che tempo farà la prossima settimana? Le previsioni meteo per lunedì 26 giugno delineano bel tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud. Qualche annuvolamento potrebbe registrarsi nelle zone di montagna del Sud, della Sicilia e lungo il settore alpino, ma sena grandi conseguenze. In aumento le temperature con valori compresi tra i 27-32° e picchi di anche 33-34° in diverse parti del paese.

La tendenza meteo dei prossimi giorni è nel segno dell'Anticiclone delle Azzorre in arrivo sull'Italia. Il tempo sarà stabile con sole e temperature miti ad eccezione di qualche rapido episodio di instabilità. Le temperature saranno calde, ma sopportabili. Martedì 27 giugno la forza dell'anticiclone comincerà a diminuire nelle regioni nord-orientali dove sono previsti dei rapidi temporali. Le zone a rischio sono le Prealpi e Friuli Venezia Giulia.

Nel resto del paese caldo e sole con le temperature che dovrebbero mantenersi su valori al di sotto dei 35°. Nella giornata di mercoledì 28 giugno, invece, le temperature in lieve calo sulle regioni centro-settentrionali e si segnalano, nelle ore più calde della giornata, possibili temporali isolati sull’Appennino ligure, Toscana ed Appennino centrale.