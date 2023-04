Meteo weekend, gite fuori porta di Pasquetta a rischio pioggia? Le previsioni e le alternative a disposizione

Secondo le ultime informazioni sul meteo del weekend di Pasqua, con quelle inerenti soprattutto al meteo di Pasquetta, come è meglio organizzarsi per le classiche gite fuori porta? Sono rischio pioggia? Occorre trovare un piano B per trascorrere comunque una piacevole giornata di pace e relax insieme agli amici più stretti o ai parenti? Ecco tutte le ultime notizie in merito e alcuni consigli utili.

Meteo weekend di Pasqua e Pasquetta: cosa ci attende?

Gite fuori porta per Pasquetta si o no? Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend di festa? Ebbene a quanto pare nella giornata di sabato sulle regioni del Nord-Ovest e sull'Emilia Romagna il tempo sarà in prevalenza soleggiato, ma sul resto del Paese avremo prevalenza di nuvole e possibili precipitazioni sulle regioni centrali e la Campania, ma in estensione a Basilicata e Puglia in giornata.

Domenica, giorno della Santa Pasqua, avremo una nuvolosità irregolare in tutta Italia che metterà a rischio l'organizzazione delle classiche gite fuori porta di Pasquetta. Oltre a ciò al mattino potranno verificarsi possibili piogge o rovesci in Romagna, regioni del medio-basso Adriatico, alta Toscana, Calabria tirrenica e Messinese. Nel pomeriggio, invece, si attendono locali piogge e brevi temporali sul settore tirrenico, il versante ionico e le zone interne della penisola. Che dire? Pasqua bagnata, Pasqua fortunata?

Se ci focalizziamo solo sulla giornata di Pasquetta vedremo una certa instabilità all'estremo Sud mentre al Centro-Nord e in Sardegna assisteremo a un temporaneo aumento della pressione. Chi vuole spostarsi dovrà fare o conti con una massa d'aria fresca e temperature per lo più contenute.

A spostarsi più volentieri saranno coloro che hanno organizzato gite al Centro-Nord, in Sardegna, nelle coste campane e nel sud-ovest della Sicilia. Qui infatti il tempo sarà tranquillo e abbastanza soleggiato. Sul medio Adriatico, invece, troveremo un po' di nuvole con qualche breve precipitazione residua nell'interno dell’Abruzzo. Sul resto del Sud prevarranno invece le nuvole associate a condizioni di instabilità con locali precipitazioni anche sotto forma di brevi rovesci o temporali. Le zone a maggior rischio sono quelle della:

Puglia centro-meridionale

Lucania

Calabria

nord-est della Sicilia

Cosa fare a Pasquetta se piove?

Come organizzarsi a Pasquetta se piove? Quale piano B tenersi pronti al posto delle classiche gite fuori porta di Pasquetta o delle grigliate all'aperto con amici e parenti? Le idee sono numerose. Ci sono tante valide alternative anche per rendere la giornata piacevole. Quali? Tra tutte si può scegliere tra: