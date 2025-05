Meteo, weekend di fine maggio con l'anticiclone con caldo e temperature in aumento: le previsioni

L'estate sta arrivando in Italia? Le previsioni meteo dell'ultimo fine settimana di maggio è nel segno dell'anticiclone in rinforzo lungo tutto lo stivale. Dopo gli ultimi strascichi legati alla perturbazione n.10 di maggio, torna il bel tempo con sole e temperature calde in Italia.

Meteo, nuova ondata di caldo anomalo in Italia tra fine maggio e inizio giugno

Nelle prossime ore le regioni del Sud Italia faranno i conti con le ultime piogge causate dal colpo di coda di una perturbazione diretta verso i Balcani e destinata a lasciare definitivamente il Paese. In leggero calo le temperature nelle regioni meridionali, mentre nel resto d'Italia valori in linea con la media del periodo.

Tutto è destinato a migliorare da domani, venerdì 30 maggio 2025, con l'arrivo dell'anticiclone nord-africano che interesserà dapprima le regioni del Centro-Nord per poi estendersi lungo tutto il Mediterraneo. In arrivo una massa d'aria calda che determinerà un aumento considerevole delle temperature con picchi di anche 30° di stampo estivo. Al via quindi l'estate meteorologica in concomitanza con domenica 1° giugno.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 29 maggio 2025: bel tempo stabile al Centro-Nord, mentre nuvole e temporali in Molise e Lazio. Clima instabile e variabile nelle regioni del Sud per il colpo di coda della perturbazione con temperature in lieve calo. Altrove, invece, si registrano valori intorno ai 27-28° al Nord e fino a 30° in Sicilia e Sardegna.

Venerdì 30 maggio 2025 bel tempo soleggiato da Nord a Sud con qualche velatura solo nelle zone di Nord-Est e Calabria. In aumento le temperature con valori compresi tra 25-30° tra Centro-Nord, Campania e Isole.

Che tempo farà in vista del weekend del 2 giugno?

La tendenza meteo dei prossimi giorni delinea in Italia, nel weekend tra il 31 maggio e l’1 giugno, giornate climaticamente estive con sole e temperature in aumento. Attenzione: nella giornata di lunedì 2 giugno 2025, Festa della Repubblica, è previsto il primo indebolimento dell'anticiclone Nord-Africano con piogge e temporali in alcuni settori.

Sabato 31 maggio 2025 giornata di sole lungo tutto lo stivale ad eccezione di qualche fenomeno temporalesco lungo le Alpi Piemontesi. In diffusa crescita le temperature che andranno ben oltre i valori del periodo.

Domenica 1 giugno 2025, primo giorno dell’estate meteorologica, l’alta pressione sarà ancora indiscussa protagonista in buona parte d'Italia. Nel primo pomeriggio nelle regioni del Nord possibile rischio di piogge e temporali più probabili sui settori alpini e prealpini centrali e orientali. Ancora in crescita le temperature con un clima che si farà caldo, umido ed afoso.

Nel giorno della Festa della Repubblica, lunedì 2 giugno 2025, potremmo osservare i segnali di un lieve cedimento dell’alta pressione nelle regioni del Nord dove torna il maltempo con il rischio di temporali. Al momento si tratta di un’evoluzione ancora incerta quindi vi invitiamo a seguirci nei prossimi giorni per conoscere conferme e maggiori dettagli sulla tendenza meteo per il ponte del 2 giugno.