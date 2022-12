Meteo weekend di Natale: inverno di nuovo in pausa

Mancano pochissimi giorni al Natale e le previsioni meteo delineano una situazione climatica eccezionalmente mite grazie al rinforzo dell'alta pressione. Dopo il passaggio di una veloce perturbazione, l'Italia sarà completamente attraversata dall'alta pressione sub-tropicale che garantire clima mite e bel tempo. Ecco le previsioni del weekend di Natale.

Meteo Natale, bel tempo e clima mite in Italia

Quest'anno vivremo un Natale mite dal punto di vista climatico grazie all'estensione sul nostro paese dell'alta pressione sub-tropicale che porterà, da Nord a Sud, tempo stabile con temperature superiori alla norma e picchi di anche 20° nelle Isole. Se al Sud avremo un clima tipicamente primaverile, al Nord non mancheranno nubi e nebbie con cielo grigio in pianura e regioni tirreniche. Non solo, nella giornata di venerdì 23 dicembre è previsto il passaggio di una veloce perturbazione, la n.12 del mese di dicembre, che porterà neve e piogge.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di venerdì 23 dicembre: nubi basse e nebbie in pianura Padana e sulle coste adriatiche, dal Veneto alla Romagna. Cielo perlopiù nuvoloso su Levante Ligure, regioni tirreniche e Umbria, mentre in Calabria si segnalano possibili rovesci. Piogge e rovesci sono previsti anche in Valle d’Aosta e sui settori piemontesi e lombardi, dove è attesa anche la neve da 1800/2000 metri. In aumento le temperature da Nord a Sud con la colonnina di mercurio che segnerà valori al di sopra della media del periodo.

Meteo 24-25 dicembre, Vigilia e Natale: che tempo farà?

Ma come sarà il tempo nel giorno della Vigilia di Natale, sabato 24 dicembre 2022? Le previsioni meteo per la vigilia di Natale delineano cielo grigio e nebbioso nelle prime ore del mattino in pianura padana, sull’alto versante adriatico e con il passare delle ore anche in Toscana, Marche e Lazio. Invariate le temperature che faranno registrare valori miti al Sud e Isole. Anche nel giorno di Natale, domenica 25 dicembre, e Santo Stefano il tempo sarà mite grazie all'anticiclone che garantirà temperature superiori alla norma con picchi di anche 20° al Sud.

Nel giorno di Natale, domenica 25 dicembre, bel tempo e sole lungo le Alpi, nell’estremo Ponente ligure, in gran parte del Centro-Sud e nelle Isole. Qualche annuvolamento, invece, è previsto in Campania, Calabria, ma anche Marche, Toscana e Liguria centro-orientale. Le temperature minime quasi ovunque saranno sopra lo zero al Nord e sopra i 10 gradi al Centro-Sud.

Lunedì 26 dicembre, giorno di Santo Stefano, nessun grande stravolgimento climatico. Nuvole perlopiù concentrate sulle pianure del Nord e nel settore ligure centro-orientale con la possibilità di piogge su Venezia Giulia, Levante ligure ed estremo Nord-Ovest della Toscana. Anche le temperature saranno pressoché uguali con valori al di sopra della media del periodo. Le proiezioni meteo segnalano che i giorni successivi al Natale non regaleranno grandi sorprese visto che fino a giovedì 29 dicembre non sono previste perturbazioni.