Meteo, lungo weekend di Ferragosto con il sole o sotto la pioggia?

Il meteo dei prossimi giorni delinea un'instabilità climatica. Il weekend di Ferragosto si preannuncia all'insegna del sole, ma anche della pioggia da Nord a Sud. Scopriamo insieme le previsioni del tempo dei prossimi giorni.

Meteo Ferragosto 2022: pioggia al Nord e sole al Sud

L'Italia vive una condizione climatica instabile per via dell'arrivo di una nuova perturbazione, la 2 del mese di agosto, che determinerà una seconda fase di instabilità dapprima nelle regioni del Nord e poi al Centro Sud. Buona parte del paese è attraversato da una massa d'aria fresca, complice la perturbazione n.1 di agosto che ha determinato il procrastinarsi di una instabilità climatica con il ritorno di temporali e pioggia anche nelle regioni del Centro-Sud. Per venerdì 12 agosto, infatti, le previsioni meteo segnalano possibili temporali all'estremo Sud e in Sicilia, ma la situazione dovrebbe peggiorare anche nelle regioni di Nord-Est per il passaggio di una seconda perturbazione che si sposterà anche lungo l’Adriatico.

Una giornata instabile quella di venerdì con alternanza di nubi e schiarite lungo tutto lo stivale. Possibili rovesci, anche isolati, sono previsti fra Sicilia e Calabria e in alcune zone del Nord-Est, ma dalle prime ore del pomeriggio il maltempo dovrebbe arrivare anche lungo le Alpi centro orientali, l'Appennino settentrionale, l'estremo Sud, Sicilia e Liguria. Le temperature massime restano perlopiù stabili e in lieve calo.

Meteo weekend e Ferragosto: che tempo farà?

Le previsioni meteo di sabato 13 agosto delineano una Italia divisa in due: schiarite al Centro-Nord, mentre al Sud e Isole permane uno stato di instabilità con nuvole e possibile rischio temporali. Durante la giornata non è da escludere qualche rovescio nel nord della Sardegna, sull’Appennino abruzzese, Lazio meridionale e Campania come fenomeni isolati sono attesi anche in Puglia e sull’Appennino calabro lucano. Le temperature diminuiranno al Nord con le massime in lieve aumento in Sicilia.

Domenica 14 agosto, invece, tempo perlopiù stabile e soleggiato lungo tutto lo stivale con qualche possibile effetto di instabilità solo all'estremo Sud. Ancora da capire la situazione meteorologica per la giornata di Ferragosto, lunedì 15 agosto, con le previsioni meteo che non escludono la possibilità di pioggia e rovesci al Nord-Ovest e in Toscana, mentre al Sud e Isole il tempo sarà all'insegna del sole con temperature in aumento.