Meteo, Weekend delle Palme insidiato da freddo e temporali, ecco dove

Il weekend delle Palme, la domenica che precede la Pasqua, si preannuncia ancora all'insegna del maltempo. Le previsioni meteo per domenica 10 aprile, infatti, segnalano un tempo instabile con piogge, rovesci e possibili schiarite solo nel tardo pomeriggio. Ecco dove con le previsioni del tempo nel dettaglio.

Il meteo del weekend del 9 e 10 aprile: com'è il tempo della domenica delle Palme 2022

Il secondo weekend di aprile (sabato 9 e domenica 10) dovrebbe essere all'insegna del maltempo e dell'instabilità. Sono infatti previsti rovesci e temporali che colpiranno Emilia Romagna, Lombardia, Toscana e buona parte delle regioni centrali. Nella giornata di sabato è prevista anche neve intorno a 1500 metri sulle Alpi orientali, fino a 1000 metri in Appennino con i rovesci serali. Ampi rasserenamenti al Nord-Ovest, nuvole in aumento al Sud. Sempre nella giornata di sabato si segnalano forti venti inizialmente occidentali, ma in rotazione da Maestrale e Tramontana entro fine giornata; Foehn al Nord-Ovest.

Un clima che dovrebbe perdurare anche la domenica delle Palme all'insegna di tempo instabile con precipitazioni moderate nelle regioni del medio Adriatico, ma anche possibili nevicate fino ai 1000-1500.

Tempo nuvoloso anche al sud; in particolare si segnalano rovesci anche forti in Campania, Calabria, Puglia, Calabria e Sicilia. La situazione dovrebbe migliorare nel corso della giornata di domenica con possibili schiarite tra il pomeriggio e la sera.

Al nord, invece, le previsioni delineano una condizione meteo buona con sole e qualche possibile annuvolamento lungo le Alpi orientali. Temperature minime in calo al centro-nord e lungo l'Adriatico dove a far scendere la colonnina di mercurio saranno raffiche di 60-70 km/h dei venti di Maestrale. Mari mossi e poco mossi lungo tutto lo stivale.

Aria mite dopo il weekend di Palme: sarà una Pasqua col sole?

Dopo la domenica delle Palme, da lunedì 11 aprile si segnala il ritorno dell'alta pressione accompagnata da un'aria mite. Per i primi due giorni della settimana di Pasqua, infatti, le previsioni meteo delineano temperature miti e bel tempo fatta eccezione per qualche possibile annuvolamento a ridosso delle Alpi occidentali e in Sardegna, a causa del vento di Scirocco.

In rialzo le temperature che si assesteranno su valori in media con il periodo. Successivamente il nostro paese sarà attraversato da un'area depressionaria grazie al passaggio del caldo vento di Scirocco che comporterà il ritorno delle nuvole con possibili piogge al sud. Al nord persiste ancora sole e bel tempo con l'allarme siccità che oramai perdura da quattro mesi.