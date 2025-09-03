FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: weekend del 6-7 settembre dal sapore ancora estivo! La tendenza

Il weekend in arrivo, quello del 6-7 settembre, sarà caratterizzato da un clima ancora caldo ed estivo con temperature anche oltre i 30 gradi.
Tendenza3 Settembre 2025 - ore 11:30 - Redatto da Meteo.it
Il weekend in arrivo, quello del 6-7 settembre, sarà caratterizzato da condizioni di tempo stabile e prevalentemente soleggiato. Il clima, in particolare sulle isole e sulle regioni centro meridionali, sarà ancora estivo.

Sabato 6 il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese. Temperature senza grosse variazioni rispetto alle giornate precedenti. Venti per lo più deboli salvo per moderato Maestrale nel canale d’Otranto. Domenica 7 avremo un tempo soleggiato su quasi tutte le regioni. Solo un po’ di nubi in Piemonte, più insistenti a ridosso delle Alpi; nel corso della giornata possibili velature nei cieli della Sardegna e della Sicilia. Temperature in rialzo sulla Sardegna e sulle regioni settentrionali. Venti generalmente deboli.

All'inizio della prossima settimana il clima si mantiene ovunque caldo e dalle caratteristiche ancora estive: la tendenza meteo

Per quanto riguarda la tendenza per l’inizio della prossima settimana, attualmente si profila un contesto climatico dal sapore ancora prettamente estivo. A causa dell’anticiclone africano, infatti, molto probabilmente le temperature si manterranno ovunque su valori superiori alla norma del periodo: un clima ancora molto caldo, in particolare, è previsto in Sardegna.

Lunedì 8 settembre saranno possibili temporanei annuvolamenti sia al Nord che sulle regioni centrali. Nella seconda parte di martedì 9, invece, non è da escludere un possibile peggioramento sul Nordovest. Per conferme e ulteriori dettagli riguardo all'evoluzione appena descritta vi invitiamo come sempre a seguire i prossimi aggiornamenti.

