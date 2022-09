Meteo weekend del 3 e 4 settembre: instabilità al Centro Nord e sole al Sud e sulle Isole

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend? Il mese è iniziato all'insegna di un impulso perturbato. L’autunno meteorologico ha preso il via all'insegna del maltempo. Nei prossimi giorni una nuova perturbazione proveniente da ovest accentuerà ulteriormente l’instabilità atmosferica sulle nostre regioni centro-meridionali dove piogge e temporali saranno numerosi. Venerdì, però, potrà sopraggiungere finalmente una giornata di tregua, con un basso rischio di piogge in tutto il Paese, ma nel fine settimana a causa di un flusso di correnti occidentali umide e instabili il maltempo farà nuovamente capolino interessando gran parte del Centro-Nord.

Previsioni meteo fine settimana: dopo una piccola tregua ritornano i temporali

Le previsioni meteo preannunciano una tregua dal maltempo nella giornata di venerdì 2 settembre. Si attendono ampie schiarite sulle regioni centrali tirreniche e Isole Maggiori. Su altre zone invece i cieli saranno in generale da poco a parzialmente nuvolosi. Nel corso della giornata permarrà comunque il rischio di rovesci e temporali sui settori di montagna, specialmente sui settori alpini, con qualche locale sconfinamento sulla pianura piemontese e nel Ponente Ligure oppure sull'Appennino settentrionale.

Sabato e domenica, invece, le cose cambieranno nuovamente. Il weekend si prospetta leggermente perturbato. Sabato 3 settembre sopraggiungeranno correnti che trasporteranno aria moderatamente umida e instabile sulle regioni centro settentrionali. Al Sud, invece, vi sarà un afflusso d'aria più calda e asciutta.

Nello specifico, proprio nella giornata di sabato, tra la notte e le prime ore del mattino, saranno possibili rovesci in Liguria, Piemonte e Lombardia occidentale. Nel corso della giornata le piogge si espanderanno in Toscana, Umbria e Marche.

Domenica 4 settembre un'area temporalesca - secondo le ultime stime - potrà attraversare le regioni centrali grazie ai venti caldi di Scirocco sul Mar Tirreno.

Tendenze meteo prossima settimana: che tempo farà dopo il weekend?

Tutti pronti per il ritorno dell'Anticiclone africano? A quanto pare ad inizio prossima settimana si consoliderà all'altezza del Mediterraneo centrale, determinando tempo perlopiù stabile con temperature al di sopra della norma.