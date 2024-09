Meteo, freddo sull’Italia: weekend autunnale

Che tempo ci attende nel weekend del 14 e 15 settembre 2024? Le ultime tendenze mostrano l'arrivo di una nuova perturbazione che porterà a un sensibile calo delle temperature in tutto il Paese. Sarà un fine settimana con giacconi?

Meteo: freddo in arrivo sull'Italia

La perturbazione numero 4 del mese, che interessa il nostro Paese, ha portato con sé aria fredda di origine polare marittima, che già in queste ore sta facendo registrare un netto calo delle temperature un po' ovunque. Fino a sabato 14 settembre assisteremo a un ulteriore calo termico, che porterà i termometri a registrare valori fino a 6-7 gradi al di sotto della media di periodo.

Le temperature tipicamente autunnali continueranno quindi a farsi sentire sul nostro Paese, accompagnate oggi, 13 settembre, e domani da un forte vento di maestrale che - in particolare nella giornata di oggi - si farà sentire soprattutto sulla Sardegna con raffiche burrascose con picchi fino a 70-90 km/h.

Per domani, sabato, sono attese ampie schiarite soprattutto a Nord-Ovest, in Sardegna e sulle regioni del versante tirrenico. Qualche pioggia isolata potrebbe interessare nel corso delle prime ore il Gargano, il nord della Sicilia e il sudovest della Calabria. Nel corso della giornata previsti annuvolamenti anche tra Veneto orientale e Friuli Venezia Giulia e nelle Alpi orientali di confine, dove non si esclude che qualche fiocco di neve possa cadere a quote superiori a 1.500 metri.

Al Centro Nord e in Sardegna assisteremo a un lieve rialzo delle temperature, che si manterranno comunque al di sotto della media stagionale. Termometri in ulteriore abbassamento invece nelle regioni meridionali.

Meteo, domenica con il sole e un rialzamento delle temperature

Nella giornata di domenica è previsto un miglioramento, con la perturbazione che lascerà il nostro Paese per dirigersi verso i Balcani. Questo porterà anche a un rialzo delle temperature, che domenica 15 settembre si riporteranno a valori più vicini alla media.

Qualche pioggia farà di nuovo la sua comparsa lungo le coste adriatiche della Puglia, nel Reggino e sulla Sicilia settentrionale. Qualche nube irregolare disturberà i cieli dell'estremo Nord-Est, del medio e basso Adriatico e del basso Tirreno, mentre sul resto d'Italia sarà il sole a prevalere.