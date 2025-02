Meteo, weekend con l'ombrello? Termometri in picchiata in alcune regioni

Due perturbazioni si abbattono sull'Italia ripristinando condizioni climatiche di stampo molto più invernale da Nord a Sud con fenomeni temporaleschi intensi e nuove allerte meteo. Scopriamo le previsioni meteo del weekend nel nostro Paese.

Meteo, maltempo in Italia con piogge e neve

Clima in peggioramento su buona parte d'Italia per il passaggio di due perturbazioni, una in risalita dal Nord Africa e la seconda proveniente dall’Atlantico che ha colpito i settori occidentali del Paese e in particolare le Isole e l’estremo Sud. Si delinea un fine settimana all'insegna del maltempo con piogge e temporali, anche intensi, nelle regioni di Nord-Ovest e non si escludono anche nevicate fino a bassa quota. La situazione meteo dovrebbe rimanere piuttosto movimentata anche nel corso della prossima settimana per l'assenza di un campo di alta pressione sull’Europa meridionale e nel Mediterraneo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 8 febbraio: cielo nuvoloso e schiarite all’estremo Nord-Est, mentre piogge e temporali nei settori occidentali del Paese. Torna la neve dai 300 ai 600 metri al Nord-Ovest, ma entro la sera le piogge colpiranno anche le zone di medio e alto versante adriatico, mentre clima in miglioramento al Sud e Sicilia. In calo temperature in particolare nelle zone di Nord-Ovest, mentre stabili nel resto del Paese.

Nella giornata di domenica 9 febbraio ancora maltempo in Sicilia con fenomeni temporaleschi intensi e il rischio di nubifragi. Piogge e temporali anche in Calabria e buona parte delle regioni settentrionali e centrali tirreniche con il rischio di rovesci intensi su Lombardia e Venezie. Sui rilievi del Nord quota delle nevicate in aumento, oltre 1000-1400 metri. Tempo più stabile nel resto del Paese.

La tendenza meteo della prossima settimana in Italia

È ancora incerta la tendenza meteo per la prossima settimana per una circolazione atmosferica a livello continentale ancora poco chiara. Si delinea un clima instabile e variabile senza alcuna previsione a medio e lungo termine anche se lo scenario al momento più probabile ci mostra che tra la fine di lunedì 10 e la giornata di venerdì 14 potrebbero registrarsi nuovi fenomeni temporaleschi in buona parte del Paese. Da Nord a Sud piogge e temporali e non si escludono fenomeni intensi sotto forma di rovesci o temporali.

Non mancherà la neve, anche se sarà confinata ai rilievi del Nord a quote intorno 1000 metri. Dal punto di vista delle temperature non ci sarà alcuna massa d'aria fredda in arrivo, ma un leggero raffreddamento nella seconda parte della settimana sulle regioni settentrionali, mentre il Sud resterà maggiormente esposto alla massa d’aria temperata proveniente da ovest.