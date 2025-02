Meteo, allerta arancione e gialla l'8 febbraio 2025 in Italia: ecco dove

L'Italia sta per essere colpita da una forte ondata di maltempo nel weekend dell'8-9 febbraio 2025. La Protezione Civile, infatti, ha comunicato per la giornata di domani, sabato 8 febbraio 2025, un bollettino di allerta meteo arancione e gialla da Nord a Sud. Ecco tutte le regioni interessate dall'allarme maltempo.

Maltempo in Italia: scatta l'allerta arancione l'8 febbraio 2025

Si preannuncia un weekend all'insegna delle piogge e del maltempo in buona parte del Paese. Per la giornata di sabato 8 febbraio 2025 la Protezione Civile ha comunicato un bollettino di allerta meteo arancione, il secondo livello più rischioso, in buona parte del Sud Italia. Scatta l'allerta arancione per rischio piogge e temporali in due regioni nelle zone:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico.

L'attenzione è massima anche per il possibile rischio idraulico visto che il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso una allerta meteo arancione nelle regioni e zone:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico.

Infine scatta anche l'allerta arancione di moderata criticità per rischio idrogeologico nelle seguenti regioni:

Calabria : Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale;

: Versante Jonico Centro-settentrionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Jonico Meridionale; Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico.

Allerta meteo gialla l'8 febbraio 2025: le regioni a rischio

Non solo, sempre sabato 8 febbraio 2025 il Dipartimento della Protezione Civile ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per piogge e temporali in diverse regioni del Sud. In particolare fenomeni temporaleschi intensi tali da far scattare un'allerta meteo gialla di ordinaria criticità per temporali sono previsti in:

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto.

L'allerta gialla nella giornata di sabato 8 febbraio 2024 è stata diramata anche per rischio idraulico che ricordiamo corrisponde agli effetti indotti sul territorio dal superamento dei livelli idrometrici critici, come possibili eventi alluvionali, lungo i corsi d'acqua principali. L'allarme maltempo è stato emesso in:

Calabria : Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale;

: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Jonico Settentrionale; Sicilia: Sud-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie, Sud-Occidentale e isola di Pantelleria, Centro-Meridionale e isole Pelagie, Sud-Orientale, versante Stretto di Sicilia, Bacino del Fiume Simeto.

Infine da non sottovalutare è anche lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico comunicato nelle regioni e zone: