Meteo, rischio di forte maltempo dal 5 maggio: la tendenza

La tendenza meteo indica il ritorno del maltempo in molte zone d'Italia a partire da lunedì 5 maggio. Sarà un inizio di settimana dunque all’insegna dell’instabilità e di un clima più fresco per il Centro-nord.

Nel dettaglio lunedì 5 maggio tempo instabile sulle regioni centro-settentrionali con rovesci che fin dal mattino interesseranno i settori a Nord del Po, in particolare sulle Prealpi e sul Nordest, Levante ligure e nord della Toscana. In giornata l’instabilità con rovesci e temporali potrà interessare più direttamente l’Emilia-Romagna e le pianure del Nordovest.

Qualche rovescio possibile anche nell’Umbria e nel nord della Sicilia in particolare sul messinese. Temperature in calo su buona parte del Paese e in particolare al Centro-nord dove torneranno a essere nella norma. Venti moderati dai quadranti meridionali.

Tendenza meteo: dal 5 maggio torna il maltempo, stop al caldo anomalo



L’evoluzione per le giornate successive sarà complessa a causa della permanenza di un flusso di aria fresca e instabile sul Mediterraneo centrale e sull’Italia. In base agli ultimi aggiornamenti, anche quella di martedì sarà una giornata con rovesci e temporali sparsi al Centro-nord e in Sardegna. Rovesci più isolati sulla Sicilia settentrionale e in Calabria. Il clima sarà relativamente fresco sulle regioni centro-settentrionali con temperature in calo sulle isole maggiori. La fase instabile per il Centro-nord probabilmente si protrarrà anche nelle giornate successive, in particolare mercoledì.