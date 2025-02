Meteo, weekend con l'ombrello? Le ultime tendenze

Tornano le piogge in Italia complice il passaggio di una debole perturbazione che interesserà, in particolare, le regioni del Centro-Nord. Nonostante il ritorno del maltempo temperature in crescita con valori ben superiori alla norma.

Meteo, deboli piogge al Nord e temperature in aumento

L'ultimo weekend di febbraio si preannuncia segnato dal passaggio di una debole perturbazione, la n.6 del mese, che riporterà piogge e temporali solo nelle regioni del Centro-Nord. L'alta pressione continua ad essere protagonista rafforzando la sua presenza, anche se le previsioni delineano un aumento delle nuvole in molte regioni. In aumento le tempereature, in particolare da domenica 22 febbraio, con i valori che si faranno ben superiori alla norma lungo tutto lo stivale. Nei primi giorni della prossima settimana le correnti occidentali atlantiche si sostituiranno completamente all’alta pressione favorendo l'arrivo di nuove tempeste nel Mediterraneo e sull’Italia. In particolare tra martedì e mercoledì una forte ondata di maltempo colpirà le regioni del Centro-Nord.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 22 febbraio: cielo in prevalenza nuvoloso o coperto al Centro-Nord, mentre schiarite lungo le Alpi orientali, Abruzzo e Molise. Durante la giornata non si escludono deboli piogge su Liguria, Lombardia, Toscana, Umbria e alto Lazio. Le temperature minime in aumento al Centro-Nord, mentre in lieve calo al Sud. Anche le temperature massime scendono nelle regioni di Nord-Ovest, mentre sono stabili nel resto del Paese. Nella giornata di domenica 23 febbraio ancora nuvole nelle prime ore del mattino nelle zone di Nord-Ovest, Emilia, Toscana, Umbria e Lazio. Bel tempo con sole al Sud, mentre non si escludono piogge sporadiche in Liguria e Marche. Le temperature in crescita lungo tutto lo stivale con le massime che superano i valori medi del periodo.

Meteo, che tempo farà la prossima settimana?

La tendenza meteo per la prossima settimana delinea un indebolimento dell'alta pressione che verrà rimpiazzata da un flusso di correnti occidentali diretti verso il Mediterraneo centrale e l’Italia. Già da lunedì 24 febbraio nuvole in aumento lungo tutto lo stivale con qualche schiarite solo su Calabria, Sicilia e Sardegna. Piogge e maltempo, invece, in Toscana, Umbria, Lazio, Liguria, Emilia Romagna, resto del Centro e con il passare delle ore anche in Campania, Calabria e Puglia. In lieve crescita le temperature minime al Nord e sul Sud, mentre le massime in lieve calo su valori in linea con le medie del periodo.

Nella giornata di martedì 25 febbraio ancora nuvole in buona parte del Paese, mentre le piogge si concentreranno tra il settore ligure e le regioni peninsulari. Previsto poi l'arrivo di una nuova perturbazione diretta verso le regioni del Centro-Nord dove si registreranno fenomeni temporaleschi intensi in particolare in Valle D'Aosta, alto Piemonte e alta Lombardia. Da mercoledì 26 febbraio la perturbazione coinvolgerà tutto il resto del Paese con piogge e temporali intensi in Lombardia, regioni di Nord-Est, regioni centrali tirreniche e in serata anche basso Tirreno e Sicilia. Con l'arrivo della perturbazione previsto anche un calo delle temperature che si faranno più in linea con il periodo, mentre la quota neve calerà intorno ai 700-1000 sulle Alpi. Nella giornata di giovedì 27 febbraio è previsto un miglioramento del tempo complice l'allontanamento della perturbazione. Come sempre per conferma dell’evoluzione vi invitiamo a seguirci per ulteriori dettagli.