Meteo: weekend con nuvole, piogge e temperature sotto la media

Un weekend all'insegna del maltempo in buona parte del paese. La perturbazione è sempre più vicina e nelle prossime ore si farà sentire con piogge e rovesci nelle regioni del Centro-Sud. A secco, invece, le regioni del Nord. Ecco le previsioni del fine settimana.

Meteo Italia, le previsioni del weekend

Il secondo fine settimana di aprile sarà segnato dall'arrivo di una nuova perturbazione responsabile di condizioni meteo variabili ed instabili. Piogge e rovesci, anche localmente forti, interesseranno principalmente le regioni del Centro-Sud, mentre solo marginalmente il Nord Italia. La perturbazione sarà accompagnata anche da un debole vortice di alta pressione con il centro che si sposterà dal Mar Ligure al Mar Ionio. Il rinforzo dell’alta pressione sul Nord Europa, invece, favorirà l'arrivo di flussi di aria fredda che si faranno sentire nel corso della prossima settimana favorendo una situazione climatica instabile con temperature al di sotto della media del periodo.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di sabato 15 aprile: nuvole sparse al Centro-Sud con piogge e rovesci che interesseranno tutta la zona del versante tirrenico, ma anche Sardegna e Sicilia. Al Nord, invece, nuvolosità variabile con alternanza di schiarite. Non sono da escludere dei veloci temporali tra basso Piemonte e Liguria e deboli nevicate su Alpi occidentali e orientali oltre i 1200-1400 metri. Le temperature con valori di poco al di sotto della media.

Le previsioni dei prossimi giorni: anticiclone in arrivo

Domenica 16 aprile, invece, bel tempo e sole al Nord, Toscana e Sardegna con qualche breve ed isolato rovescio solo in Romagna e nelle Prealpi lombardo-venete. Nel resto del paese nuvole sparse con possibili piogge, anche sotto forma di rovescio e temporale, su alto Lazio e settori occidentali di Umbria e Sicilia. Non si escludono nevicate intorno a 1400-1500 metri sull’Appennino. Le temperature in calo quasi ovunque.

La nuova settimana sarà segnata dall'arrivo di un vasto anticiclone che, dall'Europa centrale, è diretto verso il Nord. Al Sud, invece, resisterà una debole circolazione di bassa pressione che favorirà ancora un clima instabile e variabile. Tra lunedì 17 e martedì 18 aprile sono previste ancora piogge e temporali in buona parte del Sud, ma anche nel Lazio, Marche e Abruzzo. Le temperature in leggero rialzo verso valori più in norma con il periodo.