Meteo, weekend sotto il segno dell’alta pressione con temperature in aumento

Le ultime previsioni meteo per il weekend ci raccontano che sarà un fine settimana sotto il segno dell’alta pressione con temperature in aumento un po' ovunque. Saranno giorni di sole e di caldo che ci faranno assaporare appieno la Primavera e vivere finalmente giornate di festa all'aria aperta. Ecco tutti i dettagli.

Meteo weekend 18 e 19 marzo: le previsioni per sabato e domenica

Che tempo farà questo fine settimana secondo le previsioni meteo del weekend? Ci ritroveremo catapultati in Primavera inoltrata e al Nord si faranno i conti con la siccità ad oltranza e le azioni per cercare di limitare i danni anche in previsione dell'arrivo dell'estate.

In generale sabato avremo qualche nuvola in più al Nord-Ovest, in Toscana e Sardegna. Per il resto la giornata sarà stabile e prevalentemente soleggiata. In serata nubi in deciso aumento al Nord, Toscana, Umbria e alto Lazio. Le temperature? Per lo più in rialzo, più evidente al centro-Sud; valori fino a 15-16 al Nord, 17-18 altrove ma con possibili picchi di 20 gradi in Sardegna e Sicilia occidentale.

Domenica 19 marzo, secondo gli ultimi dati, sembra che vi sarà un temporaneo indebolimento dell’alta pressione ed il passaggio di una debole perturbazione atlantica sull’Italia centro-settentrionale e sulle Isole maggiori. Potranno verificarsi pertanto, nella seconda parte della giornata, deboli precipitazioni su Sardegna, gran parte delle regioni centrali, Emilia Romagna e all’estremo Nord-Ovest con nevicate ad alta quota sulle Alpi occidentali.

Che tempo farà la prossima settimana? Le tendenze

La prossima settimana che tempo farà? Le tendenze meteo ci preannunciano un lunedì 20 marzo con il sistema nuvoloso pronto a scivolare verso il basso Mediterraneo e il Nord Africa, dando luogo a tempo instabile e ancora ad alcune precipitazioni, anche sotto forma di rovesci, su Sardegna e Sicilia.

Tra martedì e mercoledì assisteremo, invece, ad una rimonta parziale dell’alta pressione, che dovrebbe assicurare prevalenti condizioni di stabilità atmosferica e assenza di precipitazioni di rilievo. Il clima resterà decisamente mite, da Primavera inoltrata, con temperature generalmente superiori alla norma.