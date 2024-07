Meteo, weekend con grossi cambiamenti: le ultime tendenze per il fine settimana

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend? Ci sono in vista grossi cambiamenti. Ci attende infatti una fase temporalesca al Nord e al Centro che prevede l'arrivo anche di fenomeni intensi. Ecco le ultime tendenze per quello che sarà il primo fine settimana di agosto.

Le previsioni meteo per il weekend (del 3 e 4 agosto): temporali al Nord e al Centro

Le previsioni meteo per il primo weekend di agosto sottolineano l'arrivo di temporali al Nord e al Centro anche con fenomeni intensi. L’anticiclone africano continuerà a dominare la scena determinando condizioni di tempo in prevalenza stabile e caldo intenso ancora nei prossimi giorni e nel fine settimana soprattutto al Centro-Sud. Si raggiungeranno ancora picchi intorno ai 40 gradi. Nelle regioni settentrionali caldo e afa si faranno sentire in modo acuto soprattutto in Emilia Romagna, ma al Nord aumenterà l’instabilità che favorirà lo sviluppo di temporali per lo più sui rilievi e sulle vicine pianure. Ecco perché tra venerdì 2 agosto e il fine settimana l’anticiclone subirà un temporaneo indebolimento.

Il transito di un impulso perturbato potrà comportare l'arrivo di una veloce fase temporalesca con possibili fenomeni intensi inizialmente al Nord, ma in trasferimento sabato 3 agosto anche nelle zone del Centro d'Italia.

Le previsioni nel dettagli

Giovedì 1 agosto 2024 il tempo sarà inizialmente soleggiato a parte un po’ di nuvole sulle Alpi orientali con locali rovesci nel nord dell’Alto Adige. Nel pomeriggio l'instabilità sarà in aumento lungo l’arco alpino con possibili rovesci e temporali sparsi, soprattutto nel settore centro-orientale, ma in locale estensione alle pianure del Nord-Est e alle aree pedemontane di Piemonte e Lombardia. Temperature minime dai 20 ai 26 gradi e massime in ulteriore aumento fra 32 e 38 gradi con picchi anche oltre al Centro-Sud e in Emilia Romagna.

Tra venerdì 2 e sabato 3 agosto 2024 vi sarà una temporanea attenuazione del caldo a partire dal Nord e poi anche al Centro. Questo sarà reso possibile, come preannunciato, da quella che sarà la vera e propria prima perturbazione del mese di agosto che porterà sul nostro Paese un’intensa fase temporalesca.

Venerdì saranno coinvolte:

le regioni settentrionali

il Nord-Est

l'Emilia dove a causa dell’aria calda e umida che si è accumulata per giorni saranno probabili fenomeni anche intensi con il rischio di nubifragi, grandine e forti raffiche di vento.

Sabato un po’ di instabilità potrà coinvolgere ancora le regioni del Nord-Est, ma si estenderà verso le regioni centrali andando ad interessare soprattutto le zone interne e adriatiche.