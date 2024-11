Meteo - Weekend con freddo, porterà anche pioggia e neve: ecco dove

Nuvole e deboli piogge in Italia causate dal passaggio di una debole perturbazioni che attraverserà tutto lo stivale concentrandosi principalmente al Sud e Isole. Un deciso cambiamento è previsto nel weekend con l'arrivo di una massa d'aria fredda in arrivo dai Balcani. Ecco le previsioni meteo.

Meteo, una debole perturbazione in Italia: tornano le piogge

Una debole perturbazione è in transito sull'Italia con il ritorno di piogge e temporali di lieve intensità. In aumento le temperature rispetto alla scorsa settimana quando il termometro era sceso anche sotto lo 0°. Si tratta di una fase temporanea, visto che con l'arrivo del weekend 29-30 novembre è previsto un brusco cambiamento climatico con il ritorno di freddo e neve. Dai Balcani, infatti, è in arrivo una massa d'aria fredda che farà crollare le temperature portando l'inverno in Italia con freddo, piogge e neve nelle zone di montagna ed appenniniche.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di giovedì 28 novembre 2024: cieli sereni o poco nuvolosi su Calabria Meridionale, Sicilia e Sardegna con schiarite nel medio basso adriatico. Nel resto del paese sole e nuvole con il rischio di deboli piogge in Liguria di Levante e Alta Toscana, Campania e Cosentino. Prevista la neve sulle Alpi di confine, con locali piogge in arrivo sull’estremo Nord-Est in serata.

In lieve aumento le temperature. Nella giornata di venerdì 29 novembre bel tempo con sole al Nord, ma attenzione alle nebbie nelle prime ore del mattino in Val Padana. Nuvole nel resto del paese con il rischio di piogge lungo le regioni centrali adriatiche, settori interni del Lazio, Sicilia e Sardegna. In calo le temperature massime Centro-Sud e nelle regioni alpine, stabili nel resto del paese.

Che tempo farà nel weekend? Torna il freddo e la neve

Con l'ultimo fine settimana di novembre si apre l'inverno meteorologico che prende il via da domenica 1 dicembre 2024. Nel weekend è previsto l'arrivo di una massa d'aria più fredda proveniente dall'Europa orientale che riporterà freddo, piogge e neve in buona parte d'Italia.

Nella giornata di sabato 30 novembre piogge e temporali su Marche, Abruzzo, Molise ma anche Sicilia e sud della Calabria, mentre nevischio sopra i 700 metri circa. Nel pomeriggio il maltempo interesserà anche l'Abruzzo, la Puglia meridionale, Sicilia orientale e bassa Calabria. Al Nord, Sardegna e regioni centrali tirreniche, invece, è previsto sole e bel tempo. In calo lungo tutto lo stivale le temperature.

Da domenica 1 dicembre 2024 è previsto un indebolimento del vortice di bassa pressione che lascerà l'Italia diretto verso la Grecia. In arrivo nuovi temporali nel settore dell'alto mar Ionio, ma non si escludono piogge anche in Molise e basso versante Tirrenico. Ancora in calo le temperature al Centro-Sud e Isole.