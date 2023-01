Meteo, weekend con aria artica e neve a quote basse: ecco dove

Cosa dicono le previsioni meteo per il weekend? Sabato e domenica dovremo fare i conti con aria artica e neve a quote basse. Dove? Ecco tutte le località interessate.

Previsioni meteo weekend: aria artica e neve

Cosa ci attende nel prossimo fine settimana? Sabato e domenica, ormai alle porte, trascorreranno all'insegna del freddo e della neve. Quali sono le località coinvolte? Ebbene mentre l'aria artica avvolgerà l'Italia intera, la neve cadrà soprattutto sul Centro - Sud. Nello specifico sabato avremo, al Nord-Est una situazione di bel tempo mentre altrove potranno verificarsi piogge isolate. Un esempio? Le Marche. In regione oltretutto potrà nevicare fin sui rilievi fino a quote collinari. Piogge, seppur isolate, si attendono anche su:

Basilicata

Calabria

Sicilia

Sardegna

Sui rilievi delle regioni del Centro - Sud potrà oltretutto cadere nuova neve oltre 1000 metri. Le temperature? Ebbene le massime subiranno poche variazioni e rimarranno nella norma o leggermente al di sotto della media stagionale.

Domenica 29 gennaio, invece, le correnti fredde perderanno gradualmente vigore. Vi saranno però ancora molte nuvole su gran parte del Sud, nelle Isole e nelle regioni centrali adriatiche. Ci si attendono precipitazioni a carattere isolate e intermittente tra Calabria e Sicilia e nel nord-est della Sardegna. La neve? Fiocchi cadranno sui rilievi di Calabria e Sicilia intorno ai 1100-1200 metri. Per il resto vi sarà bel tempo. Le temperature rimarranno, infine, soprattutto in pianura al Nord sotto zero all'alba.

Previsioni meteo inizio settimana prossima: che tempo farà?

Cosa ci dicono le previsioni meteo per l'inizio della settimana prossima? Lunedì potremo avere qualche annuvolamento a ridosso delle Alpi, tra Liguria e Toscana, ma anche al Sud e nelle Isole, con scarso rischio di precipitazioni. Nevicate deboli potranno presentarsi sulle Alpi a confine perché innescate da un nuovo fronte di aria fredda che interesserà i settori più settentrionali e di confine soprattutto dell'Alto Adige. Proprio per via di questo fronte freddo tra lunedì sera e martedì sopraggiungerà una nuova perturbazione con altra artica artica.

Cosa accadrà? Ci si attende sul settore medio adriatico, su Sicilia e Sardegna un nuovo peggioramento con nuvole e piogge sparse, anche a carattere di rovescio all'estremo Sud e in Sicilia. La quota neve sarà infine in calo con nevicate sull'Appennino centrale dai 600-700 metri e sui rilievi del Sud dai 700 ai 1000 metri. Poi? Il tempo migliorerà sicuramente dal 1 febbraio