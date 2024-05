Meteo weekend: che tempo farà nel fine settimana (18-19 maggio) dopo l'ondata di maltempo?

L'Italia è climaticamente divisa in due: al Nord Italia maltempo con allerta meteo, mentre al Sud venti di Scirocco con sole e temperature estive. Tutto cambia nel terzo weekend di maggio, sabato 18 e domenica 19 maggio? Ecco le previsioni meteo.

Meteo, maltempo al Nord Italia con allerta: al Sud caldo anomalo

Una forte ondata di maltempo sta interessando le regioni del Nord Italia alle prese con violenti nubifragi e piogge torrenziali che hanno fatto registrare allagamenti, smottamenti e disagi. In particolare Lombardia e tutta la provincia di Milano sono state colpite da piogge intense che hanno causato ingenti danni in diversi comuni. E gli effetti della perturbazione n.5 del mese continuano a farsi sentire nelle regioni del Nord Italia con un piogge abbondanti e il rischio di nubifragi.

Il Centro-Sud, invece, è rimasto al di fuori di questa ondata di maltempo. Unica eccezione la Toscana. Nelle regioni del Sud permane una massa d'aria calda ed umida che ha generato un caldo anomalo con un picco delle temperature che hanno sfiorato anche i 30°.

Da venerdì 17 maggio la forte ondata di maltempo è in attenuazione al Nord anche se il clima rimarrà instabile e variabile con il rischio di qualche pioggia. In aumento le temperature verso valori nella norma, mentre al Sud prosegue un clima di stampo estivo.

Ma entriamo nel dettaglio con giovedì 16 maggio 2024: cielo nuvoloso al Nord con il rischio di piogge e temporali che raggiungeranno il picco nel pomeriggio-sera. Non si escludono piogge e rovesci anche in Toscana, mentre qualche fenomeno isolato è possibile nelle Marche e sull’Appennino abruzzese orientale. Nuvolosità irregolare nel resto del paese con alternanza di sole e nuvole. Le temperature massime stazionarie con picchi di 30° al Sud e Sicilia. Nella giornata di venerdì 17 maggio tempo soleggiato al Centro-Sud, mentre schiarite in Emilia Romagna e basso Veneto. Ancora nuvole nelle regioni del Nord con il rischio di isolate piogge e brevi temporali lungo le Alpi, Piemonte e sull’alta pianura padana. In aumento le temperature massime Nord, in lieve calo al Centro, mentre ancora alte al Sud.

La tendenza meteo del weekend: torna il sole al Nord Italia?

Che tempo farà nel fine settimana di sabato 18 e domenica 19 maggio? Le condizioni meteo durante il weekend tenderanno a migliorare. Dopo la forte ondata di maltempo, infatti, spazio ad un clima instabile. Nella giornata di sabato 18 maggio bel tempo con sole al Centro e Sardegna, mentre nuvolosità variabile al Nord. Non si esclude il rischio di brevi rovesci o temporali isolati nelle regioni del Sud e Sicilia, ma anche sulle zone alpine e prealpine del Nord. In aumento le temperature al Nord e valori quasi estivi al Sud.

Nella giornata di domenica 19 maggio nuvolosità variabile lungo tutto lo stivale. Il rischio di piogge resta alto in Sicilia e nel Sud della Sardegna, ma con il passare delle ore il maltempo potrebbe raggiungere anche il Sud del Lazio e l'Abruzzo. In calo le temperature massime al Centro, stabili nel resto del paese.