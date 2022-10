Meteo Weekend, tra caldo, sole e pioggia: le previsioni di sabato 8 e domenica 9 ottobre

Il secondo weekend di ottobre segna la fine dell'anticiclone e del caldo anomalo. L'ottobrata ha le ore contate, visto che tra sabato 8 e lunedì 10 ottobre è in arrivo una forte perturbazione che porterà pioggia e temporali dapprima nelle regioni del Nord e successivamente nel Centro-Sud. Ecco le previsioni meteo del weekend.

Meteo, previsioni fine settimana: sole e piogge locali

Il caldo e l'anticiclone di questi giorni d'ottobre hanno le ore contate visto che con l'arrivo del weekend assisteremo ad un cambiamento climatico. Nei prossimi giorni, infatti, si avvicineranno due perturbazioni: la n.1 di ottobre in arriva dall’Europa centrale e diretta verso le regioni settentrionali e la n.2 dal Mediterraneo occidentale diretta verso l’area tirrenica e le Isole maggiori. Due perturbazioni intense che interesseranno dapprima le regioni del Nord e poi il Centro-Sud e Sicilia. Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni del weekend. Sabato 8 ottobre nubi in aumento nelle Alpi, al Nord-Ovest e sulla Sardegna con possibili piogge in arrivo verso sera. Al Nord-Est, invece, bel tempo con caldo e sole. Annuvolamenti nel resto del paese con temperature massime in lieve calo anche se i valori rimarranno sopra la media tra i 21-27°.

Domenica 9 ottobre il primo vero cambiamento climatico con l'arrivo di piogge e rovesci sulle regioni di Nord-Ovest, Trentino alto Adige ed Emilia occidentale che durante il corso della giornata si dirigeranno anche verso il Piemonte e la Lombardia. Non solo, isolati rovesci o brevi temporali potrebbero presentarsi anche su Sardegna e Sicilia interessanto principalmente le aree interne. In calo le temperature, in particolare nelle regioni del Nord, mentre al Sud e Sicilia rimaranno alte con punte di 26-27 gradi.

Meteo e tendenza giorni successivi: piogge e rovesci da Nord a Sud

Dopo il weekend di sabato 8 e domenica 9 ottobre, buona parte del paese dovrà fare i conti con il passaggio di una doppia perturbazione che porterà corrente instabili. Per la giornata di lunedì 10 ottobre rovesci in Piemonte e sul Ponente con annuvolamenti sparsi. Il clima peggiorerà anche al Centro-Sud con rovesci isolati e anche localmente intensi in Campania, Sicilia, Lazio e Calabria. Il maltempo interesserà tutto il Centro-Sud con piogge previste anche in Sardegna orientale, l’Umbria, il Lazio e il sud della Toscana.

Da martedì 11 ottobre la perturbazione n.2 si allontanerà gradualmente dall’Italia con una conseguente attenuazione dell'instabilità climatica nelle regioni del Centro-Sud anche se non sono da escludere possibili rovesci e temporali nelle zone interne del Lazio e Abruzzo. Le temperature saranno ancora sopra la media del periodo.