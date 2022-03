Meteo weekend, neve e aria fredda dai Balcani: ecco dove

Il secondo weekend del mese di marzo (12 e 13 marzo) è ancora una volta all'insegna del freddo e della neve. Un vortice di aria fredda in arrivo dai Balcani interesserà le regioni settentrionali spostandosi lungo tutto il mar Adriatico e lo Ionio. E' previsto anche il ritorno delle neve. Vediamo le località coinvolte.

Meteo Italia per il weekend del 12 e 13 marzo: neve e freddo

L'arrivo della primavera è ancora lontano dando uno sguardo alle previsioni meteo per il weekend di sabato 12 e domenica 13 marzo. Già dalla notte di venerdì 11 marzo, infatti, si registrerà l'arrivo di un flusso d'aria fredda proveniente dai Balcani. Questo vortice di gelo interesserà principalmente le regioni del Nord, ma si farà sentire anche in Sardegna. L'afflusso di aria fredda comporterà anche il ritorno della neve che imbiancherà la parte ovest del Piemonte, in prossimità delle Alpi e non solo. Previste deboli nevicate anche a bassa quota.

La giornata di sabato 12 marzo è all'insegna di un clima tipicamente invernale con freddo e neve al Nord e cielo nuvoloso nei settori del nord-ovest con possibili piogge in Sardegna e Sicilia. Una condizione di nuvolosità, invece, si protrarrà per tutta la giornata di sabato anche in Toscana, Lazio e i settori ionici del Sud. Le temperature massime saranno in calo su buona parte del Paese: in particolare a Nord ovest, Toscana e Sicilia, mentre le minime faranno registrare un leggero aumento sulle isole. Il clima sarà tipicamente invernale con mari mossi lungo tutto la penisola.

Pioggia e clima invernale: un weekend freddo per l'Italia

La situazione meteo non migliorerà nemmeno nella giornata di domenica 13 marzo. Previste piogge, anche abbondanti, nella parte meridionale e sud-est della Sardegna, ma anche la Sicilia sarà interessata da deboli piogge che nel corso della giornata si attenueranno. Nel resto del Paese le previsioni meteo segnalano tempo nuvoloso con possibili schiarite nelle regioni del nord. Temperature in leggero aumento rispetto alla media stagionale.