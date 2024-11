Meteo weekend 9 e 10 novembre: le previsioni per il fine settimana

Si preannuncia un weekend climaticamente stabile in buona parte del paese ad eccezione di Sicilia e Sardegna interessate dal passaggio della prima perturbazione di novembre. Ecco le previsioni del fine settimana.

Meteo, che tempo farà nel weekend 9-10 novembre 2024?

Nonostante l’indebolimento dell'anticiclone, il weekend del 9 e 10 novembre è all'insegna del bel tempo con sole e poche piogge che interesseranno per lo più le isole maggiori. Il passaggio della prima perturbazione di novembre in arrivo dalla Francia colpirà soprattutto Sicilia e Sardegna, mentre nel resto d'Italia si delineano giornate all'insegna del sole e del bel tempo.

La tendenza meteo sarà confermata fino a lunedì 11 novembre con tempo asciutto e la presenza di nebbie sulle pianure del Nord. Da martedì 12 novembre gli effetti della perturbazione n.1 di novembre si faranno sentire nelle regioni del Sud, mentre al Nord è previsto l'arrivo della perturbazione n.2 che porterà piogge e temporali e un sensibile calo delle temperature.

Ma entriamo nei dettagli con sabato 9 novembre: piogge e nuvole in Sardegna e Sicilia con il ritorno di piogge e maltempo. Bel tempo nel resto del paese con temperature stabili e valori massimi nella media o leggermente sopra. Anche domenica 10 novembre tempo nuvoloso su Sicilia e Sardegna con piogge e temporali. Nubi sparse anche fra Abruzzo, Molise e Foggiano, con possibili sporadiche piogge fra coste molisane e Gargano. Bel tempo nel resto d'Italia con sole, mentre si delinea un lieve calo delle temperature minime.

La tendenza meteo dei prossimi giorni in Italia

Che tempo farà la prossima settimana in Italia? Dopo un weekend climaticamente stabile con sole e temperature stabili, da lunedì 11 novembre è previsto un primo cambiamento climatico. Le piogge che hanno interessato la Sicilia e la Sardegna raggiungeranno anche le altre regioni del Sud, in particolare la Calabria, mentre nuvole a ridosso dell’Appennino centro-meridionale, sul medio Adriatico e in Puglia.

Nel resto del paese schiarite, mentre nella notte tornano le nebbie in Val Padana tra Piemonte, Lombardia ed Emilia. In calo le temperature anche se i valori resteranno miti per il periodo considerando tra i 15-17° al Nord, 17-19° al Centro e 21-22° al Sud e Isole. Da martedì 12 novembre è previsto un cambiamento con una fase climatica molto più dinamica con l'arrivo di diverse perturbazioni lungo tutto lo stivale con un brusco calo delle temperature e il ritorno della neve anche sotto i 1500 metri.