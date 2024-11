Meteo weekend del 16-17 novembre: che tempo farà?

Nel weekend del 16 e 17 novembre 2024, l’Italia sarà interessata da condizioni meteorologiche variabili, con alcune regioni che godranno di giornate prevalentemente soleggiate, mentre altre potrebbero essere colpite da annuvolamenti e piogge sparse.

Le temperature, generalmente autunnali, varieranno tra il Nord, dove si registreranno minime più rigide, e il Sud, dove il clima resterà più mite. Un fine settimana ideale per attività all’aperto in alcune zone, ma con la necessità di un ombrello in altre. Di seguito le previsioni dettagliate per le principali aree del Paese.

Meteo, ancora piogge in Sicilia e gelate nelle prime ore del mattino al Nord

Clima freddo e temperature in brusco calo in arrivo in Italia. Il passaggio della perturbazione n.3 del mese, accompagnata da una massa d'aria fredda, dopo aver interessato l’Adriatico centrale è diretta verso le regioni del Sud Italia.

In arrivo maltempo con fortissime raffiche di vento fino a 50-60 Km/h che favoriranno un brusco calo delle temperature nelle regioni meridionali e in Sicilia. Non si escludono piogge e rovesci, ma alle spalle della perturbazione si intravede la rimonta rapida dell’alta pressione. La settimana, infatti, terminerà con un clima stabile e soleggiato da Nord a Sud e con il ritorno di nebbie e nuvole nelle ore più fredde in Pianura Padana.

Ma entriamo nel dettaglio con venerdì 15 novembre 2024: cielo sereno o poco nuvoloso nelle regioni del Nord, ma anche Toscana, Umbria e Lazio. Nelle prime ore del pomeriggio torna il sole nelle regioni del Centro, ma anche in Sardegna. Ancora piogge e maltempo in Sicilia, ma non si escludono fenomeni temporaleschi anche in Puglia, bassa Calabria e nel nordest dell’isola. Le temperature sfiorano lo zero nelle prime ore del mattino al Nord con il rischio di gelate.

Nella giornata di sabato 16 novembre cielo sereno o poco nuvoloso da Nord a Sud. Da segnalare la presenza di nebbie nelle prime ore del mattino in Pianura Padana e il possibile annuvolamento nelle regioni del Sud e Sicilia e la tendenza ad un aumento delle nubi basse, dal pomeriggio, sulla Liguria. In calo le temperature minime al Sud e Isole con valori intorno allo zero all'alba al Nord.

Che tempo farà domenica 16 novembre? La tendenza di fine settimana

Le previsioni meteo confermano un weekend climaticamente stabili con temperature in aumento e valori in linea con il periodo grazie alla rimonta dell'alta pressione. Nella giornata di domenica 16 novembre sono previsti i primi segnali dell’indebolimento dell’anticiclone con l'arrivo delle piogge tra l’estremo Levante ligure e il nord della Toscana.

Nei prossimi giorni è previsto il ritorno del maltempo complice l'arrivo di una nuova perturbazione che, tra martedì 19 e mercoledì 20 novembre, porterà piogge e rovesci in diverse regioni. Non solo, da segnalare anche forti venti occidentali e burrascosi e il rischio di mareggiate.

Da mercoledì 20 novembre le previsioni delineano l'arrivo di una massa d'aria fredda di origine polare che determinerà un brusco calo delle temperature nel nostro paese con il primo vero assaggio della stagione invernale. Naturalmente la tendenza è ancora incerta e come sempre vi invitiamo a seguirci per conferme e ulteriori aggiornamenti.