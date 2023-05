Meteo, il vortice mediterraneo porta una nuova fase di maltempo su gran parte d'Italia: ecco dove e quando

Le previsioni meteo descrivono il vortice mediterraneo che porta una nuova fase di maltempo su gran parte d'Italia. Con diverse zone già in allerta rossa e numerosi disagi e problemi soprattutto tra Emilia Romagna e Marche, cosa ci attende nelle prossime ore? Cosa dicono le ultime news in merito? Il ciclone mediterraneo continua a insistere e persistere. Perfino nella giornata di domani avremo maltempo anche localmente intenso. Dove? Ecco tutti i dettagli.

Previsioni meteo: ancora maltempo sull'Italia

Le ultime previsioni meteo ci confermano che nelle prossime ore l’intenso Ciclone Mediterraneo che ha raggiunto l’Italia farò in modo che avremo ancora piogge diffuse e a tratti intense soprattutto in Emilia Romagna e al Centro-Sud. Si attendono venti di forte intensità praticamente su tutti i nostri mari tanto che per questo motivo sono possibili delle criticità causate da violenti nubifragi e forti mareggiate.

La perturbazione inizierà ad allontanarsi nella giornata di giovedì. Ne conseguirà un parziale miglioramento, anche se non mancherà un po’ di instabilità residua. Cosa succederà successivamente? In base alle proiezioni pare proprio che un’altra perturbazione sembra destinata a investire l’Italia tra venerdì e il fine settimana.

Nel dettaglio domani vi saranno nuvole ovunque. Piogge sparse si registreranno su:

Alpi Occidentali

Venezie

Emilia Romagna

Isole maggiori

tutte le regioni del Centro-Sud

Un piccolo miglioramento nella giornata di giovedì: le previsioni per i prossimi giorni

Quella di giovedì sarà una giornata piuttosto nuvolosa, ma con piogge meno diffuse e meno intense, per lo più concentrate sull' estremo Nord-Ovest, sulle regioni centrali, sulla Puglia e la Basilicata.

Alta pressione in arrivo? No. A quanto pare continuerà a tenersi lontano dal Mediterraneo ancora per alcuni giorni. Prevarranno le condizioni di instabilità. Venerdì 19 maggio prenderà il via una nuova fase di piogge per le regioni di Nord-Ovest, e in particolare per il Piemonte. Qualche rovescio potrà coinvolgere anche la Sardegna e, dalla sera, la Toscana.