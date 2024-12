Meteo: il vortice freddo non lascia l'Italia, ancora pioggia e neve in settimana

Dopo l'arrivo della tempesta dell'Immacolata, l'ondata di maltempo prosegue anche nei primi giorni della settimana con piogge e freddo in Italia. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo, ancora freddo e maltempo in Italia

Il weekend dell'Immacolata è stato all'insegna del maltempo con piogge e neve in molte zone d'Italia e un crollo delle temperature. Il passaggio della perturbazione n.3 di dicembre continua a far sentire i suoi effetti nel nostro paese pur allontanandosi lentamente lasciando spazio a un vortice di bassa pressione che condizionerà il tempo fino a martedì 10 dicembre. Da mercoledì 11 dicembre è prevista una pausa dal maltempo con tempo stabile dappertutto, schiarite e un generale rialzo delle temperature. Al Nord il clima resterà di stampo invernale con gelate nelle prime ore del mattino.

Ma entriamo nel dettaglio con lunedì 9 dicembre 2024: nuvole in buona parte d'Italia con schiarite in Abruzzo, Molise, Puglia e nel pomeriggio anche su alta Lombardia, alto Piemonte e coste toscane. Nelle prime ore del mattino deboli nevicate su Alpi e Prealpi orientali, mentre più abbondanti sull’Appennino di Emilia Romagna e Marche da 500/900 metri. Ancora temporali sulle zone interne e tirreniche del Centro-Sud e nelle Isole, con possibili temporali su Calabria e Sicilia occidentale.

Le temperature massime in lieve rialzo in pianura Padana, altrove stazionarie. Nella giornata di martedì 10 dicembre 2024 torna il bel tempo in buona parte del paese: dalla Sicilia alla Lombardia, mentre nelle prime ore del mattino non si escludono piogge in Emilia, Lazio e Isole. Ancora maltempo in Campania, Calabria e Puglia. Le temperature massime in lieve rialzo al Centro-Nord.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

Nella parte centrale della settimana, il vortice ciclonico tenderà ad allontanarsi dall'Italia lasciando spazio ad un clima stabile con sole e bel tempo senza piogge. Le previsioni meteo delineano per mercoledì 11 dicembre bel tempo senza piogge in buona parte d'Italia con il rischio di temporali occasionali lungo le coste sul medio Adriatico, sul settore tirrenico tra il Lazio e la Calabria, nel nord-ovest della Sardegna e nel Trapanese. Nuvole nelle zone dell'Appennino con il clima ancora di stampo invernale nelle regioni del Nord con gelate nelle prime ore del mattino.

Giovedì 12 dicembre non si esclude il ritorno del maltempo su Calabria, Sicilia e Sardegna con piogge sparse. Altrove schiarite e bel tempo con le temperature in aumento grazie anche ai venti sui mari di ponente. L’evoluzione per il prossimo fine settimana è ancora molto incerta, ma non si esclude il ritorno del maltempo, in particolare nelle regioni di Nord-Ovest e in Emilia Romagna. Come sempre vi invitiamo a seguirci per conferme ed ulteriori aggiornamenti.