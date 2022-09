Meteo: venerdì 30 settembre con maltempo, inizio di ottobre con bel tempo e temperature nella norma: le previsioni

Quali news meteo ci sono per i prossimi giorni? Che tempo farà? Venerdì 30 settembre trascorrerà all'insegna del maltempo mentre poi, nel fine settimana, il mese di ottobre prenderà il via all'insegna del bel tempo, con temperature nella norma. Ecco tutte le ultime previsioni.

Previsioni meteo: il maltempo del 30 settembre

Il mese di settembre è destinato a concludersi all'insegna del maltempo. L'intensa perturbazione atlantica - la numero 9 del mese corrente - che ha raggiunto l’Italia nella giornata di giovedì, proseguirà anche per il 30 settembre. Così la giornata di venerdì sarà caratterizzata da forti venti, piogge e temporali che, in serata, arriveranno anche al Sud e in Sicilia. In queste zone, sabato, la presenza di un vortice di bassa pressione darà luogo a condizioni di marcata instabilità con dei temporali. Questi ultimi arriveranno a richiamare anche forti venti di Maestrale.

Come trascorrerà nello specifico la giornata? Cosa dicono le previsioni meteo? Nel dettaglio possiamo sapere che già dalla mattinata ci sarà una nuvolosità anche compatta, con rovesci e temporali al Nord e nelle regioni centrali.

Le zone più colpite? Quelle del Nord-Est oltre il Levante Ligure, il versante tirrenico, l'Umbria, le Marche e l'ovest della Sardegna. Qui ci sarà il rischio di forti temporali con grandine e locali nubifragi sarà maggiore.

Che tempo farà nelle altre regioni? La giornata sarà soleggiata in Puglia. Fino a metà giornata splenderà il sole anche in Basilicata e Calabria mentre come dicevamo tra pomeriggio e sera peggiorerà in Sicilia e nella bassa Calabria.

Un fine settimana all'insegna del bel tempo: cosa dicono le previsioni meteo?

La coda della perturbazione atlantica continuerà a creare disagi, nella giornata di sabato 1 ottobre, soprattutto al Sud e in Sicilia. In queste zone potranno verificarsi - come dicevamo - rovesci e temporali localmente di forte intensità. Ci potranno inoltre essere piogge e rovesci sparsi anche in Friuli Venezia Giulia e fino al mattino su Lazio e zone interne delle altre regioni centrali. Nel resto d'Italia ci sarà un graduale miglioramento, soprattutto nella seconda parte della giornata.

Domenica 2 ottobre, invece, il cielo del mattino sarà ancora in parte nuvoloso all'estremo Sud, con residue piogge sulla Puglia meridionale, Basilicata, Calabria e Sicilia nord-orientale. Nel pomeriggio, invece, la situazione andrà migliorando con ampie schiarite. Qualche possibile pioggia potrà creare disagi in Calabria meridionale. Nel resto d’Italia la giornata risulterà in gran parte soleggiata con soltanto un po’ di nuvolosità sulle aree alpine del Triveneto, in Friuli, Liguria e sulla Toscana settentrionale. Le temperature avranno valori in generale sopra la norma di qualche grado e per lo più compresi tra 22 e 26 gradi, con punte anche superiori all'estremo Sud e nelle Isole maggiori.

Poi? L’inizio della nuova settimana, secondo le attuali proiezioni meteo, appare all'insegna di un deciso rialzo della pressione atmosferica capace di garantire tempo stabile, asciutto e con giornate prevalentemente soleggiate.