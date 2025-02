Non solo Candelora, meteo Usa: la marmotta predice altre 6 settimane di inverno

Il 2 febbraio in molte zone degli Stati Uniti si celebra il Marmot Day, meglio noto come Giorno della Marmotta. Questa festa, divenuta celebre grazie a un film con Bill Murray, consiste nell'indovinare la fine dell'inverno osservando i movimenti dell'animale. Curiosamente, la tradizione americana affonda le sue radici nella nostra Candelora, ricorrenza cristiana che, secondo i detti popolari, può anch’essa predire l’arrivo della primavera. Scopriamo qualcosa di più su questa simpatica usanza made in Usa!

Groundhog Day in Usa: cosa ha predetto la marmotta sulla durata dell'inverno?

La festa della marmotta o il giorno della marmotta, Groundhog Day, è una festa che si celebra il 2 febbraio in diverse parti degli Stati Uniti d'America. Con l'inverno che entra nel vivo nelle ultime settimane di gennaio, molti canadesi si sono chiesti: la primavera arriverà presto? La risposta è arrivata con il giorno della marmotta, una tradizione popolare con protagonista una marmotta capace di prevedere la durata dell'inverno.

Se la marmotta non riesce a vedere la sua ombra perché è nuvoloso, uscirà dalla sua tana e ciò significa che la primavera è vicina. Ma se è una giornata di sole la marmotta non riuscendo a vedere la sua ombra si ritirerà nella sua tana: in questo caso l'inverno durerà altre sei settimane. Quest'anno la marmotta ha fatto ritorno nella tana prevedendo così altre sei settimane di inverno.

Il giorno della marmotta 2025: farà ancora freddo?

In realtà i meteorologi delle marmotte non sono sempre d'accordo sulle previsioni. Nathan Coleman di The Weather Network ha trasmesso in diretta il Giorno della marmotta in una giornata di febbraio davvero fredda con temperature davvero basse che l'hanno resa la più fredda giornata della marmotta degli ultimi anni.