Meteo, tromba d'aria a Civitavecchia: paura sul litorale laziale | Video

Come si apprende dalle varie news dell'ultim’ora riguardanti il meteo si è abbattuto un vero e proprio tornado a Civitavecchia. Quest'ultimo ha scatenato molta paura sul litorale laziale a nord di Roma. Ecco cosa è accaduto questa mattina a causa del maltempo che sta colpendo l'Italia nelle ultime ore.

Tromba d'aria a Civitavecchia oggi: cosa è successo

Una violenta tromba d'aria si è abbattuta sul litorale di Civitavecchia, a nord di Roma, oggi, 8 settembre 2022, intorno alle 9.30. Il tornado ha toccato terra vicino alla centrale elettrica dell'Enel. Si è pertanto temuto il peggio. L'impressionante tromba d'aria dalla costa è arrivata fino nell'entroterra interessando soprattutto la zona di Sant'Agostino. Numerosi gli alberi abbattuti e divelti dal forte vento. I soccorritori sono già al lavoro per rimettere in sicurezza le varie zone e ripristinare la viabilità su tutte le strade oltre che per la conta dei danni. Fortunatamente nessuna persona al momento sembrerebbe essere rimasta ferita.

A tornado hit the coast of Civitavecchia (Italy) this morning. No reports of injuries yet@PavanFederico00 @pgroenemeijer @Djpuco



©️ Manuel Dimitrio on Facebook pic.twitter.com/S9THCABgZd — Unwetter-Freaks (@unwetterfreaks) September 8, 2022

I vigili del fuoco della Caserma Bonifazi - così come riportato dall'Ansa - sono intervenuti in zona Sant'Agostino per togliere alcuni alberi caduti e mettere in sicurezza quelli pericolanti mentre un'altra squadra è dovuta intervenire presso Torre Valdaliga, la lunga via litoranea che passa per il Monumento Naturale La Frasca e per la centrale elettrica, per controllare lo stato di alberi e pali elettrici.

Nel frattempo, invece, la Asl Roma 4, tramite la pagina Facebook, ha annunciato a tutti quanto accaduto al drive in per i tamponi Covid. Nel post si legge:

Il drive in di Civitavecchia è momentaneamente inagibile a causa di alcuni danni riportati stanotte a seguito di una tromba d'aria. Le attività verranno ripristinate il prima possibile. Ci scusiamo per il disagio e chiediamo la cortesia di condividere il post per raggiungere l'utenza. Grazie.

Il maltempo sta oltretutto continuando a insistere sul Lazio. La regione permane in allerta meteo gialla per le prossime ore.

Tornado o tromba d'aria: cosa sono e quali sono le differenze

Che differenza c'è tra tornado e tromba d'aria? Cosa sono? In meteorologia si parla di tromba d'aria o tornado quando si fa riferimento a un violento vortice che si origina alla base di un cumulonembo e arriva a toccare la terra. In generale si tratta di fenomeni meteorologici altamente distruttivi spesso associati a temporali violenti.