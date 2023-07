Meteo, ultimo giorno di luglio caldo al Centro-Sud e variabile al Nord

Nei prossimi giorni tempo in generale soleggiato al Centro-Sud e Isole grazie alla presenza dell’alta pressione, che lascerà parzialmente sguarnito solo il Nord, lambito dalle perturbazioni atlantiche in scorrimento al di là delle Alpi e interessato quindi da un po’ di instabilità, specie tra giovedì 3 e venerdì 4 agosto.

Al Centro-Sud e Isole anche il caldo è destinato ad aumentare leggermente, senza tuttavia toccare i picchi particolarmente elevati delle scorse settimane: la prima parte di agosto quindi in gran parte d’Italia si prospetta calda ma senza eccessi, fatta eccezione per l’estremo Sud dove, soprattutto nella seconda parte della settimana, le temperature potrebbero tornare a sfondare i 40 gradi.

Le previsioni meteo per oggi, lunedì 31 luglio

In generale soleggiato al Centro-Sud e Isole, con appena qualche temporale pomeridiano sull’Appennino. Giornata tra sole e nuvole al Nord: isolati rovesci e temporali su Alpi e Appennino Settentrionale, con possibili locali sconfinamenti sulle pianure più vicine. Temperature massime in leggero calo nelle regioni adriatiche e in Sardegna, stazionarie o in lieve aumento altrove.

Le previsioni meteo per martedì 1 agosto

Cielo in generale nuvoloso al Nord, con rovesci e temporali sparsi su Alpi e Venezie, specie nella seconda parte del giorno. Nel resto d’Italia prevalenza di tempo bello, fatta eccezione per isolati temporali pomeridiani sull’Appennino Centrale. Temperature massime in rialzo nelle regioni del versante adriatico.