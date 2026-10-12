FacebookInstagramXWhatsApp

  1. Meteo
  2. Notizie Meteo
  3. Meteo, ultime piogge al Sud: torna l’alta pressione con temperatu...

Meteo, ultime piogge al Sud: torna l’alta pressione con temperature miti in Italia. Le previsioni

Ancora maltempo al Centro-Sud e Sicilia, ma nelle prossime ore si delinea la rimonta dell'alta pressione con sole e temperature in rialzo.
Clima12 Ottobre 2026 - ore 12:33 - Redatto da Redazione Meteo.it
Clima12 Ottobre 2026 - ore 12:33 - Redatto da Redazione Meteo.it
InserisciMeteo.ittra le tue fonti su Google

L'inizio della settimana è nel segno della terza perturbazione di ottobre 2026 che fa sentire i suoi effetti sulle regioni del Centro-Sud e Sicilia. Ultime piogge prima della rimonta dell'anticiclone che, nei prossimi giorni, ripristinerà condizioni climatiche stabili lungo tutto lo stivale. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, dopo il maltempo torna il caldo con temperature in aumento

Al via una nuova settimana con un clima instabile e variabile sulle regioni centro-meridionali e Sicilia per gli ultimi effetti della perturbazione n.3 di ottobre 2026. Piogge e rovesci diffusi con il rischio di criticità tali da spingere il Dipartimento della Protezione Civile a diramare lo stato di allerta meteo. Nella giornata di martedì 13 ottobre ancora maltempo, ma dal pomeriggio è previsto un miglioramento generale che raggiungerà il suo picco da mercoledì 14 ottobre con la rimonta dell'alta pressione. Dal punto di vista termico, dopo un diffuso calo delle temperature complice la rimonta dell'alta pressione è previsto un rialzo generale dei valori dapprima al Nord e poi al Centro.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 12 ottobre 2026: piogge sparse su parte del Nord-Est, su Veneto e Emilia-Romagna, ma anche sulle Marche. Attenzione: non si escludono locali fenomeni in Toscana, Calabria e in Sardegna. Nuvole variabili, invece, sulle regioni del Nord, Toscana e Sardegna. Le temperature massime restano stabili con valori compresi tra i 20-25 gradi e picchi fino ai 26-27°C su Sardegna e Sicilia.

Martedì 13 ottobre tempo per lo più instabile con il rischio di nuvole sulle regioni del Nord ed adriatiche. Ancora maltempo al Sud, in particolare su Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. Calano le temperature in Pianura Padana, su regioni adriatiche e Nord-est con valori anche leggermente sotto la media sulla parte orientale.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

La tendenza meteo in vista della parte centrale della settimana delinea la rimonta dell'alta pressione in Italia e lungo il Mediterraneo per l'espandersi dell’Anticiclone delle Azzorre. Inizialmente i suoi effetti interesseranno le regioni del Nord con temperature in aumento e valori anche al di sopra della media. Al Sud e Sicilia, invece, ancora gli ultimi strascichi della perturbazione n.3 di ottobre con temporali diffusi e un calo delle temperature almeno fino a giovedì 15 ottobre 2026. Successivamente l'alta pressione tornerà protagonista anche al Sud con un clima stabile e soleggiato e un incremento della temperature.

Nel dettaglio mercoledì 14 ottobre 2026 clima soleggiato al Nord con qualche nuvole solo nelle zone alpini di confine. Dal punto di vista termico, le temperature massime in crescita al Nord, mentre in lieve calo al Sud e in Sicilia. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e bollettino meteo.

Seguici suDiscoverDiscoverWhatsAppWhatsApp
Articoli correlatiVedi tutti
  • Clima, a settembre 2026 temperature globali sotto i livelli record del 2023 nonostante El Niño: segnali positivi per i ghiacci artici e antartici
    Clima12 Ottobre 2026

    Clima, a settembre 2026 temperature globali sotto i livelli record del 2023 nonostante El Niño: segnali positivi per i ghiacci artici e antartici

    Clima, a settembre 2026 temperature globali sotto i livelli record del 2023 nonostante El Niño: segnali positivi per i ghiacci artici e antartici
  • Meteo, allerta arancione e gialla l'11 ottobre 2026 in Italia: ecco dove
    Clima10 Ottobre 2026

    Meteo, allerta arancione e gialla l'11 ottobre 2026 in Italia: ecco dove

    Doppio stato di allerta meteo arancione e gialla domenica 11 ottobre 2026 in Italia. Scopriamo tutte le regioni e zone a rischio maltempo.
  • Allerta meteo 10 ottobre 2026 in Italia: le regioni e zone dove scatta l'arancione e gialla
    Clima9 Ottobre 2026

    Allerta meteo 10 ottobre 2026 in Italia: le regioni e zone dove scatta l'arancione e gialla

    Duplice allerta meteo arancione e gialla per sabato 10 ottobre 2026 in Italia: tutte le zone a rischio criticità.
  • Meteo: maltempo al Centro Sud, arriva il vortice. Temporali, nubifragi e calo delle temperature: le previsioni
    Clima9 Ottobre 2026

    Meteo: maltempo al Centro Sud, arriva il vortice. Temporali, nubifragi e calo delle temperature: le previsioni

    Piogge e rovesci in alcune zone d'Italia con un deciso abbassamento delle temperature. Quanto durerà?
Ultime newsVedi tutte
Meteo: alta pressione e clima più mite nella parte centrale della settimana! La tendenza
Tendenza12 Ottobre 2026
Meteo: alta pressione e clima più mite nella parte centrale della settimana! La tendenza
La tendenza meteo da metà settimana vede una rimonta anticiclonica con valori oltre le medie stagionali soprattutto al Centro-Nord e in montagna.
Meteo, anticiclone in arrivo: la tendenza da mercoledì 14 ottobre
Tendenza11 Ottobre 2026
Meteo, anticiclone in arrivo: la tendenza da mercoledì 14 ottobre
Torna l'anticiclone delle Azzorre, ma per qualche giorno alcune regioni registreranno temperature inferiori alla media! La tendenza meteo
Meteo: inizio settimana con qualche pioggia, poi torna l'anticiclone! La tendenza da martedì 13
Tendenza10 Ottobre 2026
Meteo: inizio settimana con qualche pioggia, poi torna l'anticiclone! La tendenza da martedì 13
Veloce perturbazione in arrivo lunedì, poi torna l'alta pressione: tempo più stabile e temperature in rialzo. La tendenza meteo nei dettagli
Mediaset

Ultimo aggiornamento Lunedì 12 Ottobre ore 14:23

Copyright © 1999-2020 RTI S.p.A. Direzione Business Digital - P.Iva 03976881007 - Tutti i diritti riservati.

Rispetto ai contenuti e ai dati personali trasmessi e/o riprodotti è vietata ogni utilizzazione funzionale all'addestramento di sistemi di intelligenza artificiale generativa. È altresì fatto divieto espresso di utilizzare mezzi automatizzati di data scraping.

Per la pubblicità Mediamond S.p.a. RTI spa, Gruppo Mediaset - Sede legale: 00187 Roma Largo del Nazareno 8 - Cap. Soc. € 500.000.007,00 int. vers. - Registro delle Imprese di Roma, C.F.06921720154