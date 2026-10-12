Meteo, ultime piogge al Sud: torna l’alta pressione con temperature miti in Italia. Le previsioni

L'inizio della settimana è nel segno della terza perturbazione di ottobre 2026 che fa sentire i suoi effetti sulle regioni del Centro-Sud e Sicilia. Ultime piogge prima della rimonta dell'anticiclone che, nei prossimi giorni, ripristinerà condizioni climatiche stabili lungo tutto lo stivale. Scopriamo le previsioni meteo.

Meteo, dopo il maltempo torna il caldo con temperature in aumento

Al via una nuova settimana con un clima instabile e variabile sulle regioni centro-meridionali e Sicilia per gli ultimi effetti della perturbazione n.3 di ottobre 2026. Piogge e rovesci diffusi con il rischio di criticità tali da spingere il Dipartimento della Protezione Civile a diramare lo stato di allerta meteo. Nella giornata di martedì 13 ottobre ancora maltempo, ma dal pomeriggio è previsto un miglioramento generale che raggiungerà il suo picco da mercoledì 14 ottobre con la rimonta dell'alta pressione. Dal punto di vista termico, dopo un diffuso calo delle temperature complice la rimonta dell'alta pressione è previsto un rialzo generale dei valori dapprima al Nord e poi al Centro.

Ma entriamo nel dettaglio con le previsioni di oggi, lunedì 12 ottobre 2026: piogge sparse su parte del Nord-Est, su Veneto e Emilia-Romagna, ma anche sulle Marche. Attenzione: non si escludono locali fenomeni in Toscana, Calabria e in Sardegna. Nuvole variabili, invece, sulle regioni del Nord, Toscana e Sardegna. Le temperature massime restano stabili con valori compresi tra i 20-25 gradi e picchi fino ai 26-27°C su Sardegna e Sicilia.



Martedì 13 ottobre tempo per lo più instabile con il rischio di nuvole sulle regioni del Nord ed adriatiche. Ancora maltempo al Sud, in particolare su Puglia, Calabria e Sicilia settentrionale. Calano le temperature in Pianura Padana, su regioni adriatiche e Nord-est con valori anche leggermente sotto la media sulla parte orientale.

Meteo, che tempo farà nei prossimi giorni in Italia?

La tendenza meteo in vista della parte centrale della settimana delinea la rimonta dell'alta pressione in Italia e lungo il Mediterraneo per l'espandersi dell’Anticiclone delle Azzorre. Inizialmente i suoi effetti interesseranno le regioni del Nord con temperature in aumento e valori anche al di sopra della media. Al Sud e Sicilia, invece, ancora gli ultimi strascichi della perturbazione n.3 di ottobre con temporali diffusi e un calo delle temperature almeno fino a giovedì 15 ottobre 2026. Successivamente l'alta pressione tornerà protagonista anche al Sud con un clima stabile e soleggiato e un incremento della temperature.

Nel dettaglio mercoledì 14 ottobre 2026 clima soleggiato al Nord con qualche nuvole solo nelle zone alpini di confine. Dal punto di vista termico, le temperature massime in crescita al Nord, mentre in lieve calo al Sud e in Sicilia. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti e bollettino meteo.