Meteo, tromba marina al largo di Livorno: il video

Una tromba marina è apparsa nei cieli di Livorno nel pomeriggio di domenica 2 giugno. Il fenomeno atmosferico, assimilabile alla tromba d'aria, è stato avvistato ed immortalato con tanto di video condiviso sui social.

Maltempo Toscana, tromba marina al largo di Livorno

Una forte ondata di maltempo ha interessato nella giornata di domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, la regione Toscana e tutto il Centro-Nord. Forti temporali si sono abbattuti al Nord Italia, ma anche lungo la costa della Toscana dove sono state avvistate anche diverse trombe marine. In particolare nel pomeriggio di oggi, domenica 2 giugno, una grande tromba marina è stata avvistata al largo di Livorno. L'evento è stato ripreso ed immortalato da un utente e condiviso sui social. Fortunatamente non risultano danni a cose o persone, visto che il vortice ha perso la sua forza una volta arrivato a terra.

Intanto piogge e rovesci si sono registrati tra Pisa e Lucca. Dati alla mano si sono accumulati circa: 65mm a Canneto, 40mm a Monte Romecchio, 35mm al Passo delle Radici, Pescia, S. Pietro a Marcigliano, 33mm a Rocca Sigillina, 28mm a Terrinca.

Maltempo in Toscana: allerta meteo gialla diramata in Regione

Intanto ricordiamo che il Dipartimento della Protezione Civile aveva comunicato per la giornata di oggi, domenica 2 giugno, Festa della Repubblica, un nuovo stato di allerta meteo gialla in tutta la regione Toscana con il rischio di piogge e temporali nelle zone di: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.

Non solo, sempre nella domenica del 2 giugno 2024, è stato diramato lo stato di allerta meteo gialla per rischio idrogeologico in Toscana nelle zone di: Etruria, Valdelsa-Valdera, Valdarno Inf., Ombrone Gr-Costa, Arno-Casentino, Arno-Valdarno Sup., Arno-Firenze, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Reno, Romagna-Toscana, Ombrone Gr-Alto, Isole, Fiora e Albegna-Costa e Giglio.