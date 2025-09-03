FacebookInstagramXWhatsApp

Meteo: tregua dal maltempo! Le previsioni per la seconda parte di settimana

La prima perturbazione del mese si è allontanata verso i Balcani favorendo un miglioramento del tempo. Alta pressione in rinforzo sull'Italia.
Previsione3 Settembre 2025 - ore 10:00 - Redatto da Meteo.it
La perturbazione transitata in questo inizio di settimana si allontana definitivamente verso i Balcani favorendo per oggi (mercoledì 3) un generale miglioramento del tempo. Le correnti più fresche che seguono il fronte perturbato saranno responsabili oggi di un'attenuazione del caldo al Sud e in Sicilia. Nella seconda parte della settimana si conferma il rinforzo nel Mediterraneo dell’alta pressione di matrice subtropicale che garantirà condizioni di tempo prevalentemente soleggiato e stabile con temperature in crescita.

Il clima diventerà tipicamente estivo al Centro-Sud con valori oltre la norma e intorno ai 30 °C con punte di 31-32. Al Nord le temperature si manterranno su valori un po’ più contenuti, in generale non oltre i 27-28 °C con un probabile temporaneo calo atteso venerdì 5 quando le regioni settentrionali verranno lambite da una perturbazione atlantica in transito sull’Europa centrale (la n.2 di settembre).

Il suo passaggio riporterà un po’ di instabilità associata a locali rovesci o temporali, più che altro sulle aree alpine. All’inizio della prossima settimana un nuovo fronte instabile potrebbe lambire il Nord Italia mentre al Centro-Sud rimarranno protagonisti sole e caldo.

Le previsioni meteo per oggi (mercoledì 3 settembre)

Tempo in generale miglioramento, con ampie schiarite da nord a sud, a parte qualche iniziale velatura e dei modesti annuvolamenti sparsi, tendenti a concentrarsi a ridosso dei monti nel pomeriggio.

Temperature in rialzo al Nord, Toscana, Lazio e Campania; in calo sul medio Adriatico, al Sud e in Sicilia. Valori in generale compresi fra 25 e 28 gradi, con punte di 29-30 sulle aree ioniche, in Sicilia e Sardegna. Venti ancora localmente moderati di Maestrale (da nord-ovest) al Centro-Sud con mari generalmente mossi; mosso anche il Mar Ligure.

Le previsioni meteo per giovedì 4 settembre

Giornata di sole diffuso con cielo sereno o al più poco nuvoloso su regioni di Nord-Est e al Centro-Sud. Un po’ di nuvolosità variabile e irregolare, alternata ancora ad ampie schiarite, in arrivo nel Nord-Ovest con qualche pioggia dal pomeriggio in Valle d’Aosta e sulle Alpi piemontesi.

Temperature in aumento al Centro-Nord e in Sardegna, senza grandi variazioni al Sud e Sicilia: valori per lo più tra 27 e 30 gradi con locali picchi di 31-32. Venti moderati di Maestrale sul medio-basso Adriatico, Puglia e Ionio orientale con mare mosso. Venti deboli e mari poco mossi o calmi altrove.

