Meteo, tregua da gran caldo e dall’afa: ma quanto durerà? Le ultime news

Le previsioni meteo sottolineano la presenza di una nuova tregua dal gran caldo e dall'afa. Quanto durerà? Ecco tutti i dettagli di quello che succederà nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

Previsioni meteo, tregua dal grande caldo? Ecco quanto dura

Oggi e domani, giovedì 25, saranno giornate in cui non vi sarà il passaggio di nuove perturbazioni e per questo motivo il tempo risulterà in prevalenza soleggiato in Italia, con appena un po’ di instabilità pomeridiana sui rilievi, mentre le asciutte correnti di Maestrale che continueranno a interessare la Penisola terranno lontano il caldo più intenso. Oltre a questo è bene sottolineare che anche i tassi di umidità rimarranno relativamente contenuti.

Tale tregua non durerà a lungo. Nell’ultima parte della settimana, infatti, l’alta pressione tornerà gradualmente a occupare la nostra Penisola. Da venerdì 26 luglio le giornate saranno soleggiate e caratterizzate da un progressivo aumento delle temperature e dei tassi di umidità. Il caldo tornerà ad essere davvero intenso domenica 28 luglio.

I dettagli giorno per giorno

Nello specifico giovedì 25 avremo un po’ di nuvole sulle zone montuose e isolati rovesci e temporali nel corso del pomeriggio soprattutto su Alpi Occidentali, Appennino Abruzzese e Molisano, rilievi della Calabria. Nel resto d'Italia vi sarà prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso. Le temperature massime non avranno variazioni e saranno per lo più comprese fra 30 e 36 gradi.

Previsioni per venerdì 26 luglio

Tempo soleggiato in tutte le regioni seppur con qualche annuvolamento sparso da metà giornata sulle zone alpine ed appenniniche ma con basso rischio di rovesci o temporali. Modesti annuvolamenti da segnalare anche tra Piemonte, Lombardia e Liguria. Temperature in lieve aumento ma ancora su livelli non lontani dalle medie stagionali. Venti moderati nel Canale d’Otranto, deboli altrove salvo temporanei rinforzi di brezza a metà giornata specie lungo i litorali. Un po’ mosso il Canale d’Otranto e lo Ionio; calmi o poco mossi i restanti bacini.

Tendenza fine settimana e prossimi giorni

Nel fine settimana si intensifica nuovamente il caldo in tutta l'Italia, con tempo in prevalenza stabile da Nord a Sud. Una perturbazione atlantica potrebbe sfiorare i settori più settentrionali delle Alpi nella giornata di domenica 28 luglio. Andando nel dettaglio, sabato 27 cielo sereno o poco nuvoloso su gran parte del Paese; da segnalare solo qualche annuvolamento sul Piemonte occidentale e sulle Alpi dove non si possono escludere brevi temporali di calore. Temperature in aumento, in particolare su Sardegna e Centro-Nord. Venti deboli, salvo rinforzi di Scirocco nel Canale di Sardegna.

Per la giornata di domenica non sono previsti grandi cambiamenti, salvo sui settori alpini più settentrionali dove dovrebbe aumentare la stabilità atmosferica, in particolare sull'Alto Adige; possibili temporali di calore anche a ridosso dell'Appenino centrale. Temperature in ulteriore lieve rialzo. A inizio della prossima settimana e probabilmente fino alla fine di luglio avremo ancora tempo stabile, con temperature che si assesteranno in tutta Italia su qualche grado al di sopra della norma.