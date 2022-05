Meteo, tornano piogge e temporali: ecco dove sarà necessario avere l'ombrello a portata di mano

Si preannuncia un weekend all'insegna dell'instabilità da nord a sud con il transito di una doppia perturbazione: la prima in arrivo dalla Francia e la seconda dal Nord Africa. Tempo variabile con piogge e rovesci in buona parte delle regioni del centro-nord e sud. Ecco le previsioni dei prossimi giorni.

Meteo Italia, un inizio del mese di maggio con pioggia e rovesci

Siamo nel bel mezzo della primavera con un tempo tipicamente autunnale. Il secondo weekend del mese di maggio sarà condizionato da un clima instabile a causa della congiunzione di due perturbazioni: la prima in arrivo dalla Francia e la seconda in arrivo dal Nord Africa che interesserà principalmente le regioni del centro-sud. Le previsioni meteo di sabato 7 e domenica 8 maggio, infatti, segnalano l'arrivo di forti rovesci e temporali in buona parte del paese. Anche le temperature subiranno un lieve calo, in particolare nelle regioni del sud e in Sicilia, mentre al nord ci sarà una inversione con picchi di 24°C e 25°C.

Temporali e piogge intense sono previste sin dalle prime ore del mattino in buona parte del centro-nord e in alcuni isolati casi anche al sud in Sicilia e Sardegna con una possibile attenuazione solo verso sera. Non solo, possibili rovesci anche di carattere intenso sulle Alpi, sull'alta pianura padana, in Friuli Venezia Giulia, Lazio, Abruzzo e Molise.

Previsioni meteo: clima instabile e variabile in Lazio, Campania e Calabria

Temperature massime in calo con l'arrivo di fortissime folate di vento sia al centro-sud che lungo il basso Tirreno. Anche la giornata di domenica 8 maggio sarà all'insegna di un clima variabile ed instabile con piogge e rovesci che colpiranno Lazio, Campania, Calabria meridionale, Sicilia, Sardegna e le regioni del nord-ovest.

Una situazione meteorologica instabile proseguirà anche nella giornata di lunedì 9 maggio con possibili precipitazioni al nord, lungo la dorsale appenninica e le isole maggiori. La situazione dovrebbe migliorare da martedì 10 maggio complice l'arrivo dell'alta pressione rafforzata da una massa d'aria calda che porterà la colonnina di mercurio anche oltre i 30°C durante la seconda parte della settimana.